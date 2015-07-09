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    Ван Бастен будет помогать Блинду в сборной

    Легендарный в прошлом голландский нападающий Марко ван Бастен стал помощником главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда. Контракт с ван Бастеном будет действовать с 1 августа 2015 года по 31 июля 2018 года.

    Напомним, голландец уже работал со сборной с 2004 по 2008 год на посту главного тренера, а в прошлом сезоне был помощником главного тренера в в АЗ. Блинд на посту главного тренера национальной сборной сменил Гуса Хиддинка, который в июне был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

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    Источник: Р-Спорт

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    09.07.2015 18:45
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    Комментарии (21)
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    uwasee
    1436458475
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    Van Vanovich
    1436459332
    Как классно играла Голландия под его руководством на ЧЕ-2008!
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    Arhive
    1436459875
    вот их лихорадит то! а Хидинг это ваще шоумен.
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    dimagas1
    1436461604
    Уже была эта новость.
    Ответить
    jet_set
    1436464137
    Если эти аноцефалы снова так очевидно продадут матч как на Евро-2008 против России, то их весь мир возненавидит.
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    Hardwell
    1436465917
    Было уже...Это Блинд будет скорее всего помогать Ван Бастену!!!
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    Rruma
    1436468304
    Бастен - суперталант. Вспоминаю его : он феерил везде - в сборной, в Милане, Аяксе. Это была реальная Звезда, сегодня звезд нету - только пшики (
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    лолос
    1436473190
    А из МЮ игрок Блинд не его родственник или просто однофамильцы?
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    Die Roten
    1436511241
    удачи.
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    ologreds
    1694997642
    numo435225
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