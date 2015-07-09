Ван Бастен будет помогать Блинду в сборной

Легендарный в прошлом голландский нападающий Марко ван Бастен стал помощником главного тренера сборной Нидерландов Данни Блинда. Контракт с ван Бастеном будет действовать с 1 августа 2015 года по 31 июля 2018 года.

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Напомним, голландец уже работал со сборной с 2004 по 2008 год на посту главного тренера, а в прошлом сезоне был помощником главного тренера в в АЗ. Блинд на посту главного тренера национальной сборной сменил Гуса Хиддинка, который в июне был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.