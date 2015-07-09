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    Зе Луиш и Мовсисян впервые тренировались в общей группе

    Московский «Спартак» продолжает в Швейцарии подготовку к сезону. Новичок красно-белых форвард Зе Луиш и нападающий Юра Мовсисян сегодня впервые приступили к работе в общей группе.

    Всю тренировку, которая продолжалась чуть более часа, они работали наравне со всеми. Кроме того, оба игрока будут дополнительно выполнять программу, предложенную им тренером по физподготовке «Спартака». Это помоет им в сравнительно короткий срок обрести боевые кондиции.

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    Источник: ФК «Спартак»

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    09.07.2015 16:21
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    Комментарии (39)
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    Viktor41
    1436455067
    Какое \"великое\" событие футбола?!
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    АнДрЮхА 21
    1436457260
    Помоет?? вахахаха соккер туп*й
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    cska plus
    1436457500
    На данную секунду, спартак наконец-то поднялся на 3 место, молодец Алень)))
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    uwasee
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    Великолепный
    1436461235
    опять мясо без чемпионства))
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    pereletnii
    1436472086
    шпартак пинчион!
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    Igrov
    1436472296
    пусть готовятся. Удачи.
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    Викос
    1436473969
    конкуренция будет, а нам и хорошо.
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    Z v e r o b o y
    1436505462
    хорошо
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    ologreds
    1694997642
    numo435216
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