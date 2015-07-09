Зе Луиш и Мовсисян впервые тренировались в общей группе

Московский «Спартак» продолжает в Швейцарии подготовку к сезону. Новичок красно-белых форвард Зе Луиш и нападающий Юра Мовсисян сегодня впервые приступили к работе в общей группе.

Всю тренировку, которая продолжалась чуть более часа, они работали наравне со всеми. Кроме того, оба игрока будут дополнительно выполнять программу, предложенную им тренером по физподготовке «Спартака». Это помоет им в сравнительно короткий срок обрести боевые кондиции.



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