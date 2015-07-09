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    Куарежма может продолжить карьеру в России

    Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Рикарду Куарежма покинет свою команду. Главный тренер «драконов» Хулен Лопетеги больше не рассчитывает на футболиста.

    Интерес к игроку проявляет его бывший клуб «Бешикташ», но по сведениям португальской прессы Куарежма может продолжить карьеру в России, где главным претендентом на игрока является «Динамо». Сообщается также о заинтересованности в услугах португальца «Спартака» и «Локомотива».

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    Источник: Sports.ru

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    09.07.2015 15:46
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    Комментарии (46)
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    mat73
    1436462893
    По-моему он уже староват...
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    баск
    1436465008
    Куарежма, в бытность его игроком Бешикташа, как-то напИсал на Совет директоров этого клуба, причем в буквальном смысле)) Прям вот взял, и нагадил посреди комнаты, будучи недовольным чем-то там... Совершенно эпичный чувак) Любопытно, зачем он Динамо, что от него здесь хотят??) Цыган есть цыган, он вас так разведет, мало не покажется)))
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    лолос
    1436472641
    RQ7 - великолепный игрок, он для любой команды РПЛ стал бы усилением.
    Ответить
    50лет за Динамо
    1436472856
    Игрок хороший, но шибко возрастной.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436505530
    хорошо
    Ответить
    Олли Кан
    1436508254
    Вот бы в Динамо его!!!
    Ответить
    YAMAYKA
    1436518288
    Сделал ошибку перейдя в Италию и дальше просто Гуфнул свою карьеру.
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    Lucius Vorenus
    1436518485
    не надо! лучше пускай едет в МЛС
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    Avalanche85
    1436528182
    А ведь его когда то ставили в один ряд с Роналду. Даже выше. Технарь, спору нет. Но нестабильный до ужаса
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    ologreds
    1694997642
    numo435213
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