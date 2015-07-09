Полузащитник «Порту» и сборной Португалии Рикарду Куарежма покинет свою команду. Главный тренер «драконов» Хулен Лопетеги больше не рассчитывает на футболиста.





Интерес к игроку проявляет его бывший клуб «Бешикташ», но по сведениям португальской прессы Куарежма может продолжить карьеру в России, где главным претендентом на игрока является «Динамо». Сообщается также о заинтересованности в услугах португальца «Спартака» и «Локомотива».