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    Байчора переходит из «Кубани» в «Тосно»

    Уже бывший голкипер «Кубани» Эдуард Байчора станет очередным новичком «Тосно». 23-летний футболист, у которого истек контракт с краснодарским клубом прибыл в расположение своей новой команды.

    Контракт с Байчорой, как и с перешедшим из «Мордовии» Рустемом Мухаметшиным, должен быть подписан уже сегодня. При этом «Тосно» продолжает поиски опытного голкипера в качестве замены ушедшему из команды Сергею Нарубину.

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 12:56
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    Комментарии (6)
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    Z v e r o b o y
    1436436466
    хорошо
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    Cool-Kurt Angle
    1436438131
    а на соккере была новость,что Рустем Мухаметшин перешел в Тосно ? как-никак трансфер...
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    REDAT
    1436439267
    Беленов Александр отличный голкипер у \"Кубани\"! А Байчоры удачи в \"Тосно\"!
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    ukrab
    1436442324
    а почему беленов не с е бал в анжи
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    polc80
    1436447412
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