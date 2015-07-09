Байчора переходит из «Кубани» в «Тосно»

Уже бывший голкипер «Кубани» Эдуард Байчора станет очередным новичком «Тосно». 23-летний футболист, у которого истек контракт с краснодарским клубом прибыл в расположение своей новой команды.

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Контракт с Байчорой, как и с перешедшим из «Мордовии», должен быть подписан уже сегодня. При этом «Тосно» продолжает поиски опытного голкипера в качестве замены ушедшему из команды Сергею Нарубину.