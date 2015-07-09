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    Семин подтвердил заинтересованность «Анжи» в Аруне

    Тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин подтвердил заинтересованность в услугах полузащитника киевского «Динамо» Лукмане Аруне, который находится в команде на просмотре. Нигериец не входит в планы тренера «Динамо» Сергея Реброва, а весеннюю часть минувшего сезона провел в аренде в ужгородской «Говерле».

    «Нам очень нужны были игроки в центральную зону. Надеюсь, укрепим центр Аруной, я его знаю хорошо по киевскому «Динамо». Не скажешь однозначно, атакующий он или оборонительный. Он должен доказать, что его где-то недооценили в Киеве, а мы должны дать ему шанс»,– подчеркнул Семин.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 12:06
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    Комментарии (23)
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    ЗАКОНОПOСЛУШНЫЙ
    1436433739
    ААААХАХ. этот сын макаки реально фанат клуба. представляю: сидит за экраном , и повторяет вслух \" давай новости Анжи Анжиииии\" со слюной бешеной псины
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    Govorit Mahachkala
    1436433975
    Слабо Керимов, слабо! Нужны игроки высокого класса.
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    Bearded man
    1436434590
    Это тот, который на Вагнера внешне похож?
    Ответить
    foi
    1436434691
    берите аруну
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    Z v e r o b o y
    1436436366
    хорошо
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    Rizvan_05
    1436436898
    Дрогба свободный агент. Подписали бы))
    Ответить
    doktor shvarz
    1436439072
    Слишком много иностранцев, надо Измайлова, Самедова, Комбарова и Кержакова. Состав конечно собрали интересный и с таким составом надо как минимум за 4 место бороться. С ЦСКА и Зенитом не получится бороться а остальных .....
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    cska plus
    1436449067
    Палыч встряхнёт Анжи!
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    Legioner-05
    1436449867
    Пора прекращать гнаться за пиаром набирая звёзд,просто надо брать полезных и не ниже среднего уровня были по Европе.
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    ologreds
    1694997644
    numo435201
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