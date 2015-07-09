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    Роналдиньо выбирает между «Флуминенсе» и «Антальяспором»

    Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Роналдиньо, недавно покинувший мексиканский «Керетаро», сейчас думает над тем, где продолжить карьеру. Полузащитник имеет предложения с родины от «Флуминенсе» и из далекой Турции, где местный «Антальяспор» пытается привлечь в свои ряды некогда звезд мирового футбола. Единственной преградой для перехода во «Флу» является то, что спонсор клуба еще не дал согласия на оплату контракта Роналдиньо. Руководство же со своей стороны уже гарантировало игроку, что даст ему 10-й номер.

    Предполагается, что при прочих равных Роналдиньо выберет вариант с «Флуминенсе».

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    Источник: Sportbox.ru

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    09.07.2015 10:17
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Шкафолом
    1436426549
    Зубастик - игрок \"Антальяспора\". Уже давно было официальное подтверждение.
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    Mr_Tim
    1436426723
    Каждый год меняет команды) как тренд у него))) но игрок он от Бога!
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    kkomov
    1436426787
    где больше платят - туда и иди!
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    Vortex777
    1436427064
    Удачи Ронни!!!
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    Россиянин
    1436430823
    давай в Амкар, там тебе дадут и 10, и 8. Если очень попросишь, может еще какой-нибудь номер дадут.
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    Z v e r o b o y
    1436431348
    хорошо
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    Диньо
    1436438524
    переходи в Турцию... там собирается Барса-2005...
    Ответить
    real_rmadrid
    1436446273
    Волшебник, чё ты, вернись в Европу, хотя бы на сезон!)
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    За Ливерпуль
    1436450791
    Лучше бы в Зенит перешел.С Халком дали бы жару.
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    ologreds
    1694997644
    numo435190
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