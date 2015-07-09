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    • Председатель ККФФ: «Подготовка Аршавина вызывает сомнения»

    Председатель ККФФ: «Подготовка Аршавина вызывает сомнения»

    Председатель Краснодарской краевой федерации футбола, отвечающей за развитие футбола на территории Кубани, Владимир Середа поделился своими мыслями по поводу потенциального перехода в «Кубань» бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина.

    «С учетом авторитета и былых заслуг Андрея его подписания станет праздником для всех местных любителей футбола. Но дальнейшее его признание будет зависеть только от того, как он будет показывать себя на поле. В прошлом сезоне он ведь провел всего 14 матчей, да и те, в основном, с замены. Так что текущий уровень подготовки Аршавина оставляет вопросы. Но я уверен, что мы все-таки сможем наблюдать интересную игру в исполнении этого футболиста», – подытожил Середа.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 09:55
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    Комментарии (58)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436435158
    Так скорее ДА, или скорее НЕТ появлению Андрея на Кубанщине?
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    Adler angriff
    1436439755
    Так его только минут на 10 на поле надо выпускать.
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    МОСКОВСКИЕ КЕДЫ
    1436444455
    Аршавин давно пешеход,все и так ясно,бракуйте
    Ответить
    lobsterdam
    1436445418
    это только на кубани есть сомнения, у большинства их ДАВНО нет!
    Ответить
    cska plus
    1436449283
    Зачем он нужен Кубани((
    Ответить
    Roman412
    1436450888
    Андрэ-старый толстый снюхавшийся и спившийся шарик.Из выдающегося игрока он уже давно превратился в посмешище.он не нужен ни одной команде даже нашего убогого чемпионата,потому что в футбол закончил играть со времен второго сезона в Арсенале.
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    ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ
    1436453771
    Главное,чтоб в контракте был четко прописан пункт о кальянах и чипсах.
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    Гражданиннн
    1436455704
    Не сомневайся Володя, все таки Аршавин еще покажет всем на что он способен. Блин не на вижу таких людей и болельщиков. Когда у него всё хорошо, те люди его по...у лизут. Теперь уже сомневаются. Господа, вы еще его рано хронили.
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    Lucius Vorenus
    1436472630
    круто!Андрею надо готовиться
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    ologreds
    1694997644
    numo435189
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