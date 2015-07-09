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    Бенатиа хочет сыграть в новом сезоне порядка сорока игр

    Защитник немецкой «Баварии» Мехди Бенатиа заявил, что этим летом не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны других команд.

    «Я чувствую себя здесь прекрасно. Мой контракт с немецкой командой действует еще четыре года. Мне льстит интерес «Ювентуса» и «Реала», но я и так уже в великом клубе. Хочу в новом сезоне сыграть 35-40 встреч», – заявил африканец.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги Бенатиа провел 15 матчей и однажды забил.

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    Источник: Sport1.de

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    09.07.2015 09:24
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    Комментарии (24)
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    Летчик66
    1436425669
    Какой он на куй африканец? Марокканцы - арабы же, не? Они во всяком случае даже не являются членами Африканского Союза.
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    Бавария 2001
    1436428664
    Красавчик Мехди! Послал их обоих тактично.
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    mamrik-09
    1436428880
    Удачи
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    Z v e r o b o y
    1436431254
    хорошо
    Ответить
    Сливки общества
    1436433224
    Если будешь в порядке, то сыграешь, столько же, сколько и Боатенг. Все равно больше некого в ЦЗ ставить.
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    weinmar
    1436433972
    Удачи и развития, Мехди!
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    Die Roten
    1436445621
    ну правильно.не надо покидать.но улучшить свою игру не помешает.
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    Vercetti
    1436448060
    Бенатиа даст жару
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    ologreds
    1694997644
    numo435186
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