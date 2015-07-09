Бенатиа хочет сыграть в новом сезоне порядка сорока игр

Защитник немецкой «Баварии» Мехди Бенатиа заявил, что этим летом не собирается покидать клуб, несмотря на интерес со стороны других команд.



«Я чувствую себя здесь прекрасно. Мой контракт с немецкой командой действует еще четыре года. Мне льстит интерес «Ювентуса» и «Реала», но я и так уже в великом клубе. Хочу в новом сезоне сыграть 35-40 встреч», – заявил африканец.



В минувшем розыгрыше Бундеслиги Бенатиа провел 15 матчей и однажды забил.



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