Лассана Диарра может оказаться в «Марселе»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива» Лассана Диарра в ближайшее время может стать футболистом французского «Марселя». В услугах игрока заинтересованы сами южане.



Добавим, что недавно Диарра подал протест в ФИФА на «железнодорожников», но проиграл процесс и был вынужден выплатить российской команде 12 миллионов евро в качестве компенсации.



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