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    Лассана Диарра может оказаться в «Марселе»

    Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива» Лассана Диарра в ближайшее время может стать футболистом французского «Марселя». В услугах игрока заинтересованы сами южане.

    Добавим, что недавно Диарра подал протест в ФИФА на «железнодорожников», но проиграл процесс и был вынужден выплатить российской команде 12 миллионов евро в качестве компенсации.

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    Источник: Francefootball

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    09.07.2015 07:16
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    Комментарии (8)
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    Hesus_4erez_us
    1436420547
    У Локо теперь есть 12 лямов. Можно норм усилиться
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    ANTI CULE
    1436423399
    Успехов Ласс!
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    Znatok
    1436427741
    Одаренный футболист и совсем плохая личность
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    Z v e r o b o y
    1436430925
    хорошо
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    nahan
    1436452222
    Лассана \"попал\" под паровоз и заплатит ещё штраф в 12 миллионов...
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    tower9pover
    1436461618
    Главное что бы не продали Бусуфу и Чорлуку !!! Остальных,- можно опять вернуть в Спартак,- от куда они и вышли ! Миранчука ещё можно придержать. Филатова поставить на место Смородской.
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    ologreds
    1694997646
    numo435175
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