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    • Слуцкий: «Равных по принятию решений Игнашевичу в РФПЛ нет»

    Слуцкий: «Равных по принятию решений Игнашевичу в РФПЛ нет»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим комментарием по поводу игры возрастного защитника красно-синих Сергея Игнашевича.

    «Я пришел в клуб шесть лет назад, и уже тогда шли разговоры, что Игнашевич и Василий Березуцкий старые, что они потеряли скорость и тому подобное. А вы можете навскидку вспомнить момент, когда от Сергея по-настоящему кто-то убежал? Я – нет. Но разговоры о возрасте все равно продолжаются. Доходит даже до абсурда. Говорят, что с такой обороной нам нечего делать на чемпионате мира, потом заявляют, что только Игнашевич и Березуцкий там достойно и сыграли. Затем сокрушаются, что перед и в течение матча с Австрией потеряли обоих этих футболистов. Мы по всем нашим данным не видим, что Игнашевич как-то сдает. что в каком-то компоненте он стал действовать заметно хуже, чем раньше. В скорости принятия решений, в способности отдать первую передачу равных в РФПЛ ему не вижу никого», – заявил специалист.

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    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2015 06:17
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    Комментарии (129)
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    Великий ЦСКА Москва
    1436444643
    Игнашевич лучший!!!
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    VS Ростов
    1436446335
    Спасибо Игнашевичу за гол в ворота России в матче с Молдовой (1:1), спасибо Игнашевичу за пенальти в ворота ЦСКА в последнем туре с Ростовом (1:1), еще нужны примеры? Сентябрьский матч со сборной Швеции покажет, насколько прав Слуцкий в оценке Игнашевича
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    fckrasnodar
    1436447139
    уважаю Слуцкого, но полнейший бред написал, особенно - \"В скорости принятия решений, в способности отдать первую передачу равных в РФПЛ ему не вижу никого\"
    Ответить
    nahan
    1436448363
    Зато спокойствие Аршавина никто не повторит...
    Ответить
    cska plus
    1436449642
    ЛВС как всегда прав!
    Ответить
    DSGRoma
    1436454261
    Заявил специалист...Убожество полное, в России огромная проблема с центральными защитниками, со специалистами у нас полный порядок. Регулярные привозы от Игнашевича уже никого не удивляют, только специалисты поют дифирамбы Васе и Игнашевичу. Проблема так не решается, наигрывать новые связки надо было еще в прошлом году, хотя бы в этом, а от песнопений центральная зона защиты не укрепится, это я, как неспециалист говорю)))
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    salaga
    1436466472
    И то правда: вспомнить только как он быстро решил и какую классную передачу отдал ... греку на ЧЕ-2012 - после чего и вылетели с треском.
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    cergei1971
    1436525451
    Это все вранье и провокация!!!!!!!Игнашевича пора на пенсию дыра дырой во второй лиги защитники и то лучше просто им не дают шанса!!!!!!!
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    Павлюченко 13
    1436529577
    Игнашевич сдал, и это только слепой не заметит!
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    ologreds
    1694997646
    numo435170
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