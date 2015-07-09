Слуцкий: «Равных по принятию решений Игнашевичу в РФПЛ нет»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился своим комментарием по поводу игры возрастного защитника красно-синих Сергея Игнашевича.



«Я пришел в клуб шесть лет назад, и уже тогда шли разговоры, что Игнашевич и Василий Березуцкий старые, что они потеряли скорость и тому подобное. А вы можете навскидку вспомнить момент, когда от Сергея по-настоящему кто-то убежал? Я – нет. Но разговоры о возрасте все равно продолжаются. Доходит даже до абсурда. Говорят, что с такой обороной нам нечего делать на чемпионате мира, потом заявляют, что только Игнашевич и Березуцкий там достойно и сыграли. Затем сокрушаются, что перед и в течение матча с Австрией потеряли обоих этих футболистов. Мы по всем нашим данным не видим, что Игнашевич как-то сдает. что в каком-то компоненте он стал действовать заметно хуже, чем раньше. В скорости принятия решений, в способности отдать первую передачу равных в РФПЛ ему не вижу никого», – заявил специалист.



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