Сами Хедира: «Хочу стать героем «Ювентуса»

Новый игрок «Ювентуса» полузащитник Сами Хедира рассказал, что намерен принести пользу команде, выиграть Лигу Чемпионов, а также выучить итальянский язык.



«Моя личная амбиция – стать героем этой команды, именно поэтому я хочу выучить итальянский, – цитирует Хедиру Football Italia. – Когда проигрываешь в финале, в следующий раз хочешь выиграть еще больше. Это будет нелегко, но у нас команда очень высокого уровня».



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