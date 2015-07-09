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    Сами Хедира: «Хочу стать героем «Ювентуса»

    Новый игрок «Ювентуса» полузащитник Сами Хедира рассказал, что намерен принести пользу команде, выиграть Лигу Чемпионов, а также выучить итальянский язык.

    «Моя личная амбиция – стать героем этой команды, именно поэтому я хочу выучить итальянский, – цитирует Хедиру Football Italia. – Когда проигрываешь в финале, в следующий раз хочешь выиграть еще больше. Это будет нелегко, но у нас команда очень высокого уровня».

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    Источник: Football Italia

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    09.07.2015 00:15
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    Комментарии (42)
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    alessios1990
    1436423809
    Ну постарайся! По крайней мере Хедире вполне по силам стать основным в Ювентусе) Удачи и всего наилучшего опорнику Бундестим в Италии!
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    illiano
    1436428188
    удачи сами!!! Удачи юве!!!
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    Z v e r o b o y
    1436430730
    хорошо
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    DIDI 23
    1436435838
    Хочешь стать героем? Стань.
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    Die Roten
    1436444084
    удачи в юве!и я зык как следует учи.))
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    Juventus 32
    1436446875
    В Юве это будет не просто
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    nahan
    1436447106
    Хедира талант, удачи ему.
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    baltazor
    1436458964
    Хедира может привести Ювентус к великим победам. игрок-то он по-настоящему умелый и талантливый.
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    SchwarzGelben BVB
    1436478981
    2006 год Сами Хедира: \"Моя личная амбиция, стать героем Штутгарта... выиграть ЛЧ... у нас команда высокого уровня\" 2010 год Сами Хедира: \"Хочу стать героем \"Реала\"... у нас команда высоко уровня...\" 2015 год...
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    ologreds
    1694997646
    numo435164
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