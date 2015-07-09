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    Иммобиле может перейти в «Севилью»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Чиро Иммобиле согласовал условия контракта с испанской «Севильей».

    По сообщению источника, в ближайшие часы клубы смогут договориться о данном трансфере. Сумма сделки составит от 12 до 13 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Иммобиле провел за «Боруссию» 34 матча, забил 10 голов и одну голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2015 00:11
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    Комментарии (17)
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    1897
    1436390152
    Слышали уже.
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    kkomov
    1436395189
    обоим на пользу
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    udunas
    1436395770
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    Juventus21
    1436421673
    Хотелось бы видеть Чиро в Лацио. Там Пиоли смог бы развить его талант.
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    Z v e r o b o y
    1436430692
    хорошо
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    старина
    1436430977
    Заберите уже и сделайте мне подарок на Днюху.Буду рад избавиться от этого шлака в Боруссии
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    Die Roten
    1436443950
    ну куда то он должен перейти.севилья отличный вариант.очень хороший клуб.
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    nahan
    1436446859
    Севилья неплохо работает на рынке.
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    Аvi-8
    1436454476
    Они подходят друг другу.
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    ologreds
    1694997646
    numo435163
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