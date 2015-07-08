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    «Урал» уступил чемпиону Чехии в товарищеском матче

    Футболисты екатеринбургского «Урала» проиграли чешскому клубу «Виктория» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Чехии.

    По ходу встречи российский клуб выигрывал 2:0. В составе «Урала» голы забили Херсон Асеведо и Иван Князев.

    Следующий матч футболисты «Урала» проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии – команды «Яблонец».

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 21:40
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    Комментарии (16)
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    Летчик66
    1436381404
    Мужики, к новому сезону, чтобы были готовы на все 100!!!
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    ren888888
    1436381762
    Чешский чемпионат на порядок сильнее РПЛ!!! А наши рюские как были нубасами так ничего и не поменялось(((
    Ответить
    ManKUNIANUS
    1436383438
    Виктория сильная команда, помню как великий спартак оценил это!!!)))))))
    Ответить
    Killofwrath
    1436385486
    Нашим от них и раньше доставалось :D
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    bertoshas
    1436387768
    Все впереди!
    Ответить
    Мастер Данила
    1436391541
    Чемпион Чехии, это Вам не не чемпион Люксембурга или Мальты, это чемпион! Чехии. Молодцы Уральцы, проиграли достойно!
    Ответить
    112910415
    1436411267
    достойно, молодцы!
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    Независимый_эксперт
    1437157443
    Днища!!!
    Ответить
    Независимый_эксперт
    1437655348
    Нубы!
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    ologreds
    1694997646
    numo435153
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