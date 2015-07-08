«Урал» уступил чемпиону Чехии в товарищеском матче

Футболисты екатеринбургского «Урала» проиграли чешскому клубу «Виктория» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Чехии.





По ходу встречи российский клуб выигрывал 2:0. В составе «Урала» голы забили Херсон Асеведо и Иван Князев.



Следующий матч футболисты «Урала» проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии – команды «Яблонец».