«Урал» уступил чемпиону Чехии в товарищеском матче

Футболисты екатеринбургского «Урала» проиграли чешскому клубу «Виктория» (Пльзень) в контрольном матче на сборе в Австрии. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу чемпионов Чехии.
По ходу встречи российский клуб выигрывал 2:0. В составе «Урала» голы забили Херсон Асеведо и Иван Князев.
Следующий матч футболисты «Урала» проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии – команды «Яблонец».
Следующий матч футболисты «Урала» проведут 13 июля. Команда Виктора Гончаренко сыграет против бронзового призера чемпионата Чехии – команды «Яблонец».
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