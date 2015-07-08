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    • Венгер подтвердил, что Артета продлил контракт с «Арсеналом»

    Венгер подтвердил, что Артета продлил контракт с «Арсеналом»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом».

    «Он останется с нами ещe на один год, потому что продлил свой контракт. Он является одним из лидеров «Арсенала». Учитывая количество игр, которое нам предстоит провести, мы сможем использовать его опыт, желание и класс», – заявил французский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Арсенала».
    В минувшем сезоне Артету беспокоили травмы, из-за которых он сумел провести лишь семь матчей в рамках Премьер-лиги, отметившись одной голевой передачей. Микель присоединился к «Арсеналу» летом 2011 года и с тех пор провел в составе «канониров» 136 матчей. Предыдущий контракт Артеты истек этим летом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.07.2015 21:08
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    Комментарии (15)
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    Виталик ManUtd Rus
    1436380829
    Обломался со Шнайдерлином и решил таки сохранить артетку , а то гайгунеры сожрали бы ! )))
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    урфинДжо
    1436382241
    на замену если только
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    Mоnоlo
    1436382601
    Хороший игрок, жаль только травмы ему постоянно мешают. =)
    Ответить
    ИгУаИн001
    1436383351
    чудно чудно)
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    Mr Siberian
    1436386042
    Чисто только для морального настроения в команде)
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    Bad Spenser
    1436392416
    во всяком случае каши не испортит
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    666roza777
    1436392667
    Никогда не понимал тех, кому он нравится... Отдать пас ближнему или назад игроку это он может лучше всех. А вот чтобы развивать атаку, чем он должен заниматься, он не проф пригоден. Артета: \"Развивать атаку? Не, не слышал.\" Продать бы его и что то наварить, пока совсем не забыли, что такое \"артета\".
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    udunas
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    nahan
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    Нужно омолаживать состав.
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    1694997648
    numo435150
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