Венгер подтвердил, что Артета продлил контракт с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что полузащитник Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом».
«Он останется с нами ещe на один год, потому что продлил свой контракт. Он является одним из лидеров «Арсенала». Учитывая количество игр, которое нам предстоит провести, мы сможем использовать его опыт, желание и класс», – заявил французский специалист, слова которого приводит пресс-служба «Арсенала».
В минувшем сезоне Артету беспокоили травмы, из-за которых он сумел провести лишь семь матчей в рамках Премьер-лиги, отметившись одной голевой передачей. Микель присоединился к «Арсеналу» летом 2011 года и с тех пор провел в составе «канониров» 136 матчей. Предыдущий контракт Артеты истек этим летом.
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