Луис Энрике против аренды Турана в «Галатасарай»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выступил против перехода полузащитника Арды Турана в «Галатасарай».



Ранее стало известно, что каталонский клуб может отдать Турана в аренду до конца действия запрета о регистрации новых игроков. Энрике видит больше смысла в том, чтобы турецкий футболист адаптировался к новой команде, хорошо узнал партнеров и философию «Барселоны».





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