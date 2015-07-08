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    Луис Энрике против аренды Турана в «Галатасарай»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выступил против перехода полузащитника Арды Турана в «Галатасарай».

    Ранее стало известно, что каталонский клуб может отдать Турана в аренду до конца действия запрета о регистрации новых игроков. Энрике видит больше смысла в том, чтобы турецкий футболист адаптировался к новой команде, хорошо узнал партнеров и философию «Барселоны».

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 19:28
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    Комментарии (94)
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    Пластун
    1436385633
    Отход заистерил. Что, опять нагнули баклана? Энрике на верном пути, Туран отдохнёт и претрётся к команде. Первые покупки игроков просто радуют, давно так грамотно не вели трансферную политику.
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    ААС
    1436388801
    Все правильно делает
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    Antonio BarcaMan
    1436393965
    Все правильно, с Луисом сработало, с Ардой думаю тоже.
    Ответить
    СайфуЛлаh
    1436401819
    и правильно..пускай учится барбилонским спектаклям,скоро прима сержио представит его на поле)
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    Karakas
    1436413793
    отдайте в аренду серию А без практики чтоб не сидел
    Ответить
    alessios1990
    1436419878
    Понятно.. В любом случае и Туран, и Алекс Видаль смогут выйти в официальном матче в форме Барселоны только в 2016 году! А до этого как то придется обходится без их помощи.
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    Барабуля
    1436423711
    Желание у него конечно понятное. Но Арде то форму нельзя терять, все-таки 28 лет.
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    Planet Georgia
    1436423782
    Он потеряет форму и былые кондиции если не отдадут его в аренду.
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    nahan
    1436444468
    Наверное, Энрике возможно устроила бы аренда в средний клуб Ла Лиги, на виду, как говорится, будет.
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    ologreds
    1694997648
    numo435143
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