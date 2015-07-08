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    «Томь» взяла в аренду Нурова

    «Томь», выступающая в ФНЛ, сегодня подписала арендное соглашение с «Уралом» по нападающему Георгию Нурову, который проведет в Сибири ближайший сезон. Томичи впоследствии смогут выкупить футболиста, если у них появится такое желание.

    Нуров является воспитанником московского «Локомотива».

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    Источник: ФК «Томь»

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    08.07.2015 18:46
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    Комментарии (5)
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    ВOPOНЕЖ
    1436373040
    сначала показалось Шнурова )))
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    Zenit-84
    1436374014
    Удачи Георгию
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    TY13R
    1436374477
    жаль что не Шнурова)))
    Ответить
    Fester_Addams
    1436406370
    C миру по нитке...
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    ologreds
    1694997648
    numo435141
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