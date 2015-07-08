Видаля лишили водительских прав на два года

Полузащитник сборной Чили и туринского «Ювентуса» Артуро Видаль по решению суда лишен водительских прав на два года за ДТП, случившееся 17-го июня, где пострадала его жена. Кроме того, чилиец получил штраф. Во время инцидента Видаль находился в нетрезвом виде. Футболист также не постеснялся оскорбить сотрудников полиции, прибывших на место ДТП.



Видаль обязан выплатить все компенсации пострадавшим в аварии, а также публично извиниться перед полицейскими.



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