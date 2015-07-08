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    Видаля лишили водительских прав на два года

    Полузащитник сборной Чили и туринского «Ювентуса» Артуро Видаль по решению суда лишен водительских прав на два года за ДТП, случившееся 17-го июня, где пострадала его жена. Кроме того, чилиец получил штраф. Во время инцидента Видаль находился в нетрезвом виде. Футболист также не постеснялся оскорбить сотрудников полиции, прибывших на место ДТП.

    Видаль обязан выплатить все компенсации пострадавшим в аварии, а также публично извиниться перед полицейскими.

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    Источник: Goal.com

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    08.07.2015 18:38
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    Комментарии (46)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436379795
    Все правильно, надо наказывать, и наказали!
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    eaguar
    1436380579
    Наймет дюжину \"личных\" водителей и нет проблем .
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    Hardwell
    1436381365
    Прям как в России)))Гордитесь,видите,не только так у нас)))хах
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    caravanbashi
    1436383190
    Алкаголик несчастный.
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    КиLLеr
    1436384457
    Пьяный водитель-террорист. Он еще легко отделался.
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    RMA 005
    1436385342
    Теперь будет бухать на заднем седле А за одно травмировать одно место жене Главное че его водила не забухался
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    Lazio-Kiev
    1436386025
    Наймет водилу с третьим размером...)
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    nahan
    1436416347
    Во всем прическа виновата...
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    alessios1990
    1436419793
    Все таки не оставили этот инцидент в стороне! Даже не смотря на то, что Воин был признан лучшим игроком финала Копа Америка. Вообщем то вполне справедливое наказание) Кстати Ройс тоже лишен водительских прав, за то что не раз превышал скоростной режим в Дортмунде и его окрестностях.
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    ologreds
    1694997648
    numo435140
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