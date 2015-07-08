Ребров – лучший тренер Украины; Ярмоленко – лучший игрок

Украинская Премьер-лига огласила имена лучшего тренера и лучшего футболиста минувшего сезона. Ими стали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко соответственно. Оба являются представителями киевского «Динамо» и оба выиграли чемпионат. Ярмоленко опередил Евгения Коноплянку («Днепр») и Алекса Тейшейру («Шахтер»).



Лучшим молодым игроком признан Валерий Лучкевич («Днепр»), лучшим вратарем – Денис Бойко («Днепр»).



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