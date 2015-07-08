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    Ребров – лучший тренер Украины; Ярмоленко – лучший игрок

    Украинская Премьер-лига огласила имена лучшего тренера и лучшего футболиста минувшего сезона. Ими стали Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко соответственно. Оба являются представителями киевского «Динамо» и оба выиграли чемпионат. Ярмоленко опередил Евгения Коноплянку («Днепр») и Алекса Тейшейру («Шахтер»).

    Лучшим молодым игроком признан Валерий Лучкевич («Днепр»), лучшим вратарем – Денис Бойко («Днепр»).

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 17:50
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    Комментарии (258)
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    историк22
    1436380825
    Зарегестрировался чтобы это написать. С какой целью на русском сайте говорится о стране в которой все погрязло в бандеровщине подпиндосной где убивают наших людей? неприятно, соккер нужно думать или продались?
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    sk1nface
    1436410613
    Ярмола неплох,но он не лучший.
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    nahan
    1436416230
    Коноплянка лучше.
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    alessios1990
    1436419176
    Да, все по делу! Сергей Ребров действительно был лучшим тренером УПЛ. К тому же он сам с Украины, в отличие от Луческу) Ну а Ярмоленко действительно был ключевым игроком киевлян в минувшем сезоне! Мои поздравления Андрею, как уроженцу Питера)
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    Akatsuki72
    1436427210
    Всё по делу в принципе. Несмотря на специфичность ситуации, и то что Динамо гораздо больше всех играло дома, Динамо при Реброве стало играть лучше, особенно хорошо это было видно в ЛЕ. Ярмоленко и Коноплянка вдвоём заслуживали звания лучшего. Юный Лучкевич действительно сильный сезон провёл. Бойко... были ляпы и сейвы были, но, в принципе можно согласиться.
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    Vortex777
    1436427352
    Всё как и предполагалось ничего необычного!
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    ZeuSS
    1436462341
    Ярмоленко не игрок топ-уровня,единственое что он может это 1-2 обводки за матч и пас назад
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    tiss
    1436463366
    Гиви лучший.Сколько он их уложил в воротах.
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    KLINSI
    1436468420
    Рад за Андрея. Ребров так вообще открытие.
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    ologreds
    1694997648
    numo435135
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