Хуммельс хочет остаться в «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс заявил, что этим летом клуб не покинет, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Однако пока остается неясным, разделяет ли такое желание нынешний клуб немца, который может выручить солидную сумму денег за футболиста.



«Не собираюсь переходить никуда в это трансферное окно. Большая честь, когда тобой заинтересованы топ-клубы, а среди них есть «МЮ». Тем не менее, я решил, что останусь в Дортмунде», – сказал Хуммельс.



В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 24 игры.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!