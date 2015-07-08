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    Хуммельс хочет остаться в «Боруссии»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс заявил, что этим летом клуб не покинет, несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Однако пока остается неясным, разделяет ли такое желание нынешний клуб немца, который может выручить солидную сумму денег за футболиста.

    «Не собираюсь переходить никуда в это трансферное окно. Большая честь, когда тобой заинтересованы топ-клубы, а среди них есть «МЮ». Тем не менее, я решил, что останусь в Дортмунде», – сказал Хуммельс.

    В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 24 игры.

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    Источник: The Guardian

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    08.07.2015 16:27
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    hejabvb
    1436369463
    После ЧМ невероятно сдал, надеюсь наберет снова обороты, лично для меня был лучшим ЦЗ в мире, пока не начался новый сезон.
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    uvuamu
    1436370279
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    dimagas1
    1436375486
    Правильны выбор !
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    Triem
    1436378884
    Красава!
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    nahan
    1436415982
    Хуммельс нужен Боруссии, молодец.
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    старина
    1436431180
    Спасибо Матс ,что остался.Хотя инфа и правда немного устарела.У Хумма сейчас медовый месяц и врядли он куда то дернется уходить
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    weinmar
    1436433372
    Похвально конечно! Но что это на них дух патриотизма вдруг напал? Ройс, Гюндоган, теперь Хуммельс
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    Sofit
    1436440891
    Таити, Таити... нас и здесь не плохо кормят)))
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    dimagas1
    1436457960
    Лидер остался со \"Шмелями\" не то что продажные Гетце и Левандовски!
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    ologreds
    1694997648
    numo435127
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