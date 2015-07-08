Еременко не верит в возвращение Думбия в ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал слухи касательно возможного возвращения форварда «Ромы» Сейду Думбия в стан армейцев.



«Мне не верится, что африканец может вернуться. Хотя если это произойдeт, будет большим плюсом для нас. Думаю, сам Думбия захочет остаться в Европе», – поделился мнением финн.



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