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    Еременко не верит в возвращение Думбия в ЦСКА

    Полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко прокомментировал слухи касательно возможного возвращения форварда «Ромы» Сейду Думбия в стан армейцев.

    «Мне не верится, что африканец может вернуться. Хотя если это произойдeт, будет большим плюсом для нас. Думаю, сам Думбия захочет остаться в Европе», – поделился мнением финн.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 15:31
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    Комментарии (45)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    112910415
    1436370031
    нет, не вернётся
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    uvuamu
    1436370070
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    starche
    1436370268
    А и никто не верит.
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    Krasnodar 123
    1436373995
    Странно что Ерема Фин так думает. Гюнтер и все игроки всегда говорили,что ЦСКА это большая дружная семья.Если есть предложение вернуться в родную семью, он должен бежать в ЦСКА ЗАДРАВ ПОРТКИ!
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    Exodus
    1436375046
    Петух петуха видит издалека!
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    ЮЗИК
    1436380063
    Я тоже
    Ответить
    kkomov
    1436390776
    как он его ласково - африканец!))
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    nahan
    1436415667
    Финн размышляет про африканца...
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    alessios1990
    1436418747
    А вот я верю! В свое время мало кто верил, что Вагнер Лав вернется, но он вернулся) Считаю, что ЦСКА Носорог нужнее в данной ситуации.
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    ologreds
    1694997648
    numo435122
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