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    Стерлинг не желает играть под руководством Роджерса

    Стали известны некоторые подробности конфликта полузащитника «Ливерпуля» Рахима Стерлинга со своим нынешним клубом. Как сообщается, накануне футболист провел встречу с главным тренером Бренданом Роджерсом, который убеждал игрока остаться в команде и обещал угодить любым финансовым аппетитам Стерлинга. Однако тот заявил, что дело не в деньгах, а он просто не хочет выступать под руководством Роджерса.

    Сегодня Стерлинг не явился на утреннюю тренировку «Ливерпуля» и отказался ехать с клубом в азиатское турне. Несмотря на это, рулевой «красных» не намерен давать согласие на продажу Стерлинга.

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    Источник: Skysports

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    08.07.2015 15:20
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    Комментарии (71)
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    SarmatMUFC
    1436369989
    Ай-ай-аи.негодник.как можно отказаться играть под руководством великого тренера?
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    dzvinka
    1436370234
    вот так вот отплатил тому, кто его начал ставить в состав и доверять играть несмотря на транжирство моментов.
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    flirt
    1436371139
    красавчик, он просто герой.. В днищенском клубе который не может даже амбиции проявить - так и надо.. Следом Коутиньо и Старридж Вышли раз в десятилетие в ЛЧ и облажались
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    Виталик ManUtd Rus
    1436374590
    От физручины ротжерса тут ничего не зависит , начальники цеха просто хотят за бегунка побольше денег . Ну а стерлинг знатно унижает ливерку )))
    Ответить
    Gannibal45
    1436378825
    если бы не Брендан возможно он до сих пор полировал скамейку, надеюсь его продадут в ближайшее время
    Ответить
    Wh_Rabbit
    1436384534
    Да их обоих пора выдвигать оттуда нахрен
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    nahan
    1436415373
    Мало ли что хочет игрок, в дубль его, чтобы понял что к чему.
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    juventus186
    1436422072
    В общем парень ясно дал понять, что вязнуть в трясине он не собирается, Роджерсу по-хорошему уйти надо - еще один провальный сезон ему фанаты не простят!!! Может и человек он неплохой, но только не для Ливерпуля.....
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    Ливерпуль 2014
    1436440435
    Это истинное свинство, вырасти при тренере из молодежки - в основу и стать (в том числе благодаря похвалам тренера)достойным игроком, а потом его же хаять не знаю нужен ли он после этого кому-то
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    ologreds
    1694997650
    numo435120
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