Бенедито: «Если стану президентом «Барселоны», продам Турана в «Атлетико»

Кандидат на пост президента «Барселоны Агусти Бенедито заявил, что в случае его победы на выборах, продаст Арда Турана обратно в «Атлетико». Согласно договоренности каталонцев с «матрасниками» новый президент «Барселоны» может этим летом продать турка обратно за 30,6 млн евро.



«Это проблема для нас. Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу. Он дорого заплатит за это, потому что перешел черту. Если меня выберут, я продам Турана обратно»,– приводит слова Бенедито Goal.com.