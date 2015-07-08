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    • Бенедито: «Если стану президентом «Барселоны», продам Турана в «Атлетико»

    Бенедито: «Если стану президентом «Барселоны», продам Турана в «Атлетико»

    Кандидат на пост президента «Барселоны Агусти Бенедито заявил, что в случае его победы на выборах, продаст Арда Турана обратно в «Атлетико». Согласно договоренности каталонцев с «матрасниками» новый президент «Барселоны» может этим летом продать турка обратно за 30,6 млн евро.
    «Это проблема для нас. Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу. Он дорого заплатит за это, потому что перешел черту. Если меня выберут, я продам Турана обратно»,– приводит слова Бенедито Goal.com.

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    Источник: Goal.com

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    08.07.2015 11:30
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    Комментарии (119)
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    Die Roten
    1436359526
    цирк какой то.))
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    BarcelonaMD
    1436360068
    Посколько требл отсаётся в силе Бартомеу мне кажется он и будет дальше президентом ! Я в том числе хотел чтобы был президентом Лапорта... но если честно подумать то Бартомеу им останется !
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    neomessi
    1436361285
    Ну тогда точно не выберут тебя )
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    AlexanderP622
    1436363200
    Туран сможет играть только через полгода, и виной всему Бартомеу. Источник: http://soccer.ru/news/435100.shtml- Бартомеу не выберут. Либо Лапорта , либо Бенедито.
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    Agamaga
    1436363850
    А что надо было, зимой покупать игроков? Так все и согласились отпускать в Барсу. Бартомеу останется на посту, Лапорта ему проиграет я думаю.
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    NeiSeS
    1436363954
    если же туран останется, то я даже не могу представить, как он будет наныривать мессику пенальти) хотя, скоро, походу, всё увидим)
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    el barsa
    1436372941
    БЕНЕДИТО ПОШЕЛ ТЫ НА Х - КТО ТЫ ТАКОЙ
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    ААС
    1436388840
    Теперь его не выберут :) балаболка )
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    nahan
    1436413228
    Значит, точно не быть ему призидентом клуба.
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    ologreds
    1694997650
    numo435100
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