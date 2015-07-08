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    • «Амкар» подписал лучшего опорного полузащитника чемпионата Дании

    «Амкар» подписал лучшего опорного полузащитника чемпионата Дании

    Футболист датского «Мидтьюлланда» Изунна Узочакву переходит в «Амкар» Нигериец находился в команде на просмотре на предсезонных сборах и сумел убедить тренерский штаб «Амкара» в своей профпригодности.
    Срок соглашения футболиста с пермским клубом рассчитан на 3 года.В 2006-м Изунна дебютировал в датской Суперлиге в составе «Мидтьюлланда», где выступал до настоящего времени и дважды помогал своей команде выходить в финал Кубка Дании. По итогам сезона 2014/2015 Изуанна завоевал титул чемпиона страны, а два последних сезона Узочакву был назван лучшим опорным полузащитником Дании. В «Амкаре» футболист будет выступать под номером «43».

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    Источник: ФК «Амкар»

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    08.07.2015 10:29
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    Комментарии (19)
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    Liam_CSKA
    1436343358
    Давайте ужесточим лимит че..чтобы играли её лучшие опорники а алкаши со двора. Зато наши
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    Летчик66
    1436343533
    По мне так лучше играть хотя бы в третьем отборочном раунде за Мидтьюлланд, чем ошиваться на последних местах в РФПЛ.
    Ответить
    caravanbashi
    1436344352
    Старый конь...
    Ответить
    Levadia
    1436344930
    Посмотрим,может что и получится из него в России.
    Ответить
    Shafterhopf
    1436345265
    Скоро вся сборная Нигерии будет играть в ЧР.
    Ответить
    Майкл59ru
    1436350291
    Удачи в Амкаре!
    Ответить
    drug01
    1436350560
    Чем платить будете в конце сезона?
    Ответить
    Фанат футбола 67
    1436354676
    Очень интересно! и наверняка за гроши, а то и совсем бесплатно.
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436363271
    наверно этому Изунну Узочакву в Дании было комфортнее, чем например в той же Франции, Швейцарии, где таковых Изунн Узочакву гораздо больше....../
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    ologreds
    1694997650
    numo435094
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