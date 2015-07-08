Семин остался доволен игрой «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин остался доволен действиями своих подопечных в товарищеском матче против «Маккаби» из Тель-Авива. Матч с израильской командой завершился вничью 1:1, в составе «Анжи» гол на счету Янника Боли.



«Мы играли с очень хорошей командой, которая опережает нас по количеству тренировок в межсезонье. У «Маккаби» уже через несколько дней матч квалификационного раунда Лиги чемпионов. На мой взгляд, наши игроки чисто физически выглядели очень и очень прилично. Мы в этот раз дали значительно больше поиграть практически всем футболистам сегодняшнего стартового состава. Некоторые провели полный матч, как, в частности, Илья Максимов. Мы это планировали, мы этого хотели.