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    Семин остался доволен игрой «Анжи»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин остался доволен действиями своих подопечных в товарищеском матче против «Маккаби» из Тель-Авива. Матч с израильской командой завершился вничью 1:1, в составе «Анжи» гол на счету Янника Боли.
    «Мы играли с очень хорошей командой, которая опережает нас по количеству тренировок в межсезонье. У «Маккаби» уже через несколько дней матч квалификационного раунда Лиги чемпионов. На мой взгляд, наши игроки чисто физически выглядели очень и очень прилично. Мы в этот раз дали значительно больше поиграть практически всем футболистам сегодняшнего стартового состава. Некоторые провели полный матч, как, в частности, Илья Максимов. Мы это планировали, мы этого хотели.

    Сам матч получился более напряженным, чем с «Мидтьюлландом». Мы хорошо в обороне за исключением эпизода с этим случайным голом в наши ворота. Игроки мне понравились своей самоотдачей, своим движением. Да и сам матч понравился на данном этапе» – сказал Семин в интервью официальному сайту «Анжи».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.07.2015 08:40
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    Комментарии (93)
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    нoГГано
    1436344368
    Игнорьте BloodyНeart Это oBца в волчьей шкуре прикидывается русским,вы почитайте его комменты и всё станет на свои места. euro-хохол. Я его уже давно выкупил,это обычный тролль из \"незалежной\" ему завидно что у них война а у нас мир и порядок.
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    alboro
    1436345663
    Семин доволен?
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    sir_Alex
    1436348940
    Удачи Шпалычу и его команде!
    Ответить
    BloodyНeart
    1436356221
    Как сказал брат гоги-доберман,будем брить-вас,чечены!
    Ответить
    BloodyНeart
    1436357137
    Ненавистников много. Не любят правду люди.
    Ответить
    BloodyНeart
    1436357259
    Дайте свободу Кавказу! Туда придет ИГ и накажет всех кафиров,у чеченов и дагов очень много кафиров и мутардов развелось.
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    ANJI 0552
    1436359651
    себе в очко засуньте эту желтую карточку ! вы че пiдоры творите? здесь уже не первый день оскорбляют целые нации вы же игнорируете. конченй сайт как все руководство этого сайта. баньте меня чепушилы жалкие! нацики пусть сидят и провокации создают. модеры пiдоры!
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    -Дигорец-
    1436369046
    Удивляет уже не писанина биомусора в лице блодихеpa и твой босс и отец,а лояльность администрации сего ресурса в отношении подобных личностей.
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    ибрагимхалил
    1436384768
    Главное чтобы в чемпионате хорошо играли а то нам второй гаджиев не нужен
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    ologreds
    1694997650
    numo435092
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