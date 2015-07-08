«Шахтер» проиграл «Сьону» на турнире в Швейцарии

Донецкий «Шахтер» в первом матче Valais Cup в Швейцарии проиграл местному «Сьону» со счетом 2:3. Интересно, что все мячи в этой встрече были забиты еще до перерыва. На голы швейцарцев Циглера, Салатича(с пенальти) и Конате «дублем» ответил «горняк» Алекс Тейшейра.
Напомним, что ранее «Шахтер» сыграл на турнире в Польше, где в матче за третье место разгромил «Монако» со счетом 3:0.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.