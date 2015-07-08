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    «Шахтер» проиграл «Сьону» на турнире в Швейцарии

    Донецкий «Шахтер» в первом матче Valais Cup в Швейцарии проиграл местному «Сьону» со счетом 2:3. Интересно, что все мячи в этой встрече были забиты еще до перерыва. На голы швейцарцев Циглера, Салатича(с пенальти) и Конате «дублем» ответил «горняк» Алекс Тейшейра.

    Напомним, что ранее «Шахтер» сыграл на турнире в Польше, где в матче за третье место разгромил «Монако» со счетом 3:0.

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    08.07.2015 07:31
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    Комментарии (15)
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    sir_Alex
    1436332555
    Бывает, это ж \"товарняк\"
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    Evgenii31
    1436332758
    жаль
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    vitya valdes
    1436337721
    тревожно за Шахтер. Продажи: Дуглас Коста, Фернандо, Луиска. Покупки:0. На упл плевать, а вот в европе можно обделаться...
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    112910415
    1436338369
    ни шатко, ни валко
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    kkomov
    1436338964
    шахта с переездом на временно оккупированные земли польши деградирует. печально.
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    Z v e r o b o y
    1436343042
    хорошо
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    Jarvis
    1436343254
    ахахахха,я не удивлен , шахтер проиграл легии...новость сразу, как и со сьоном , а где победа над монако 3-0???????????? вы только сообщаете когда укр клубы проигрывают
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    Den Bull
    1436347409
    Ничего страшного.
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    Mr_Murder
    1436365219
    мелочи жизни)
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    ologreds
    1694997651
    numo435088
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