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    Конте снова вызвали в суд

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте получил повестку в суд, куда он обязан явиться для дачи показаний по делу о договорных матчах. В процессе будут разбираться новые обстоятельства дела трехлетней давности, когда специалист был дисквалифицирован за причастность к нечестным матчам на четыре месяца.

    Напомним, что в августе исполнится год, как Конте возглавляет «скуадру адзурру».

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    Источник: Sportbox.ru

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    08.07.2015 01:40
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    Комментарии (32)
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    nnbb199O
    1436333196
    Ювентус тот еще договорентус, жаль!
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    ДСА
    1436337964
    Мало ему платят, приходится подрабатывать.
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    112910415
    1436338580
    ничего страшного
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    kkomov
    1436339899
    ничего необычного для италофутбола
    Ответить
    alessios1990
    1436340284
    Опять начали ворошить прошлое. Ему кстати все это предъявляют, когда он тренировал скромную Сиену) С тех пор много воды утекло!
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    alboro
    1436341294
    Сиенна
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    Z v e r o b o y
    1436342872
    хорошо
    Ответить
    nahan
    1436369538
    Не верится,что Конте причастен.
    Ответить
    Dart Veider
    1436873385
    Хреново
    Ответить
    ologreds
    1694997651
    numo435082
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