Дмитрий Бородин стал тренером санкт-петербургского «Динамо»

Известный в прошлом российский вратарь Дмитрий Бородин вошел в тренерский штаб санкт-петербургского «Динамо». В клубе он будет заниматься подготовкой голкиперов. Бывший футболист родился в Северной Пальмире.



Наиболее заметные команды в игровой карьере Бородина – «Зенит» и московское «Торпедо».



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