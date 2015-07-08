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    • Дмитрий Бородин стал тренером санкт-петербургского «Динамо»

    Дмитрий Бородин стал тренером санкт-петербургского «Динамо»

    Известный в прошлом российский вратарь Дмитрий Бородин вошел в тренерский штаб санкт-петербургского «Динамо». В клубе он будет заниматься подготовкой голкиперов. Бывший футболист родился в Северной Пальмире.

    Наиболее заметные команды в игровой карьере Бородина – «Зенит» и московское «Торпедо».

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    Источник: Twitter

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    08.07.2015 01:09
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    Комментарии (6)
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    Lucius Vorenus
    1436309450
    круто
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    sir_Alex
    1436327469
    Удачи ему
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    KAFA2525
    1436329458
    Успехов Диме !!!
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    kkomov
    1436339034
    удачи ему и его подопечным.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342733
    хорошо
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    ologreds
    1694997652
    numo435078
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