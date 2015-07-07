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    Это'О представлен в качестве игрока «Антальяспора»

    Камерунский нападающий Самуэль Это'О сегодня был презентован как футболист турецкого клуба «Антальяспор». С игроком подписан контракт на три года. На церемонии представления присутствовало около тысячи фанатов команды.

    Последним местом работы африканца была итальянская «Сампдория».

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    Источник: ФК «Антальяспор»

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    07.07.2015 23:31
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    Комментарии (27)
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    Raul-Ossetia
    1436303234
    шлюх)
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    miggel
    1436304608
    Удивительно, что Это О в Катар или в ОАЭ не отправился доигрывать, если деньги его цель...
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    Lucius Vorenus
    1436309305
    зарабатывает парень на всём
    Ответить
    112910415
    1436329240
    пожилые люди охотно путешествуют!
    Ответить
    sir_Alex
    1436329937
    Жаль турок
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    Den Bull
    1436340682
    Это О ещё покажет.
    Ответить
    Барабуля
    1436341821
    В Турции не плохо)
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342449
    хорошо
    Ответить
    nahan
    1436367699
    \"Дагестанец\" гуляет по миру.
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    ologreds
    1694997652
    numo435070
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