Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Реал» в случае ухода Рамоса намерен купить Гарая

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай, скорее всего, будет куплен мадридским «Реалом», если стан «сливочных» покинет ключевой игрок Серхио Рамос. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи («Эспаньола»), который может быть приобретен в случае ухода из команды Икера Касильяса.

    Что касается Гарая, то правами на него «Реал» владел в период с 2008-го по 2011-й год.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии (95)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ТОПТЫГИН
    1436334659
    пускай лучше Халка заберут на обмен Иско и Бензима,или хотя б Хамеса))))))
    Ответить
    Adlen
    1436339904
    Гарай от счастья сам Рамоса купит
    Ответить
    лолос
    1436340098
    \"Реал\" намерен заменить Рамоса вратарем \"Эспаньола\" Защитник санкт-петербургского \"Зенита\" Эсекьель Гарай, скорее всего, откажет мадридскому \"Реалу\". \"Розовые\" срочно ищут замену, сбежавшему из клуба Серхио Рамосу. Об этом пишет испанская пресса. Еще одним своеобразным запасным вариантом королевского клуба является покупка голкипера Кико Касильи (\"Эспаньола\"), который может стать заменой Рамосу. Дело в том, что начинал карьеру Касилья как защитник и играл на этой позиции до 18 лет. \"У него еще сохранились навыки игры в центре обороны, это то, что нужно \"Реалу\" - заявил президент \"сливающих\" Флорентино Перес.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342377
    хорошо
    Ответить
    Protosser
    1436347955
    Как-то слишком безапеляционно. С чего они взяли, что Зенит его продаст? Или Перес тряханет мошной посильнее и ВСЮ выручку от футболок сольет?
    Ответить
    La Masia
    1436350578
    Ни Гарай,ни кто-либо другой не сможет заменить полноценно Рамоса.Думаю не данный момент ему нет конкурентов в мире.Глупая замена
    Ответить
    Die Roten
    1436357430
    неужели рамос все таки покинет реал.
    Ответить
    nahan
    1436367418
    А Зенит уже ничего не решает сам?..
    Ответить
    Planet Georgia
    1436371545
    Какой ещё Гарай,Рамоса заменит разве что Мальдини!
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435068
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+