Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Сэм не перешел в «Айнтрахт» из-за проблем с почками

    Полузащитник «Шальке-04» Сидней Сэм не смог перейти во франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды из-за непройденного медицинского обследования. У игрока обнаружились проблемы с почками. Теперь Сэм пройдет более углубленную экспертизу на базе «рудокопов».

    Добавим, что в концовке прошлого сезона хавбек был отстранен «Шальке-04» от работы с командой по причине утраты доверия.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Шальке-04»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 22:48
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1436327450
    надеюсь, всё не очень серьёзно
    Ответить
    Die Roten
    1436340221
    надеюсь это из тех проблем.что можно вылечить.
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436342345
    хорошо
    Ответить
    старина
    1436345627
    Здоровья Сэму!Почки если болят не до шуток.Его переход во Франкфурт был очень хорошим вариантом для него,потому как газпрему он не нужен
    Ответить
    ZeuSS
    1436350750
    Неплохой шанс для Гамбурга перехватить этого игрока
    Ответить
    Bayerische Fan
    1436360851
    Здоровья!
    Ответить
    nahan
    1436367298
    В Шальке ему по отбили.
    Ответить
    Kwinto555
    1436439421
    Жалко игрока.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1436473884
    отстранили что аж почки сели
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435066
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+