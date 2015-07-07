Сэм не перешел в «Айнтрахт» из-за проблем с почками

Полузащитник «Шальке-04» Сидней Сэм не смог перейти во франкфуртский «Айнтрахт» на правах аренды из-за непройденного медицинского обследования. У игрока обнаружились проблемы с почками. Теперь Сэм пройдет более углубленную экспертизу на базе «рудокопов».



Добавим, что в концовке прошлого сезона хавбек был отстранен «Шальке-04» от работы с командой по причине утраты доверия.



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