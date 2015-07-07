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    Пандев стал игроком «Дженоа»

    Итальянская «Дженоа» официально объявила о том, что македонский форвард Горан Пандев продолжит карьеру в стане «грифонов». 31-летний форвард в мае прошел медицинское обследование, а сегодня приступил к тренировкам. Игрок переехал в Геную на правах свободного агента и подписал контракт до 2017-го года.

    Последним клубом Пандева был турецкий «Галатасарай».

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    Источник: ФК «Дженоа»

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    07.07.2015 22:31
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    Комментарии (8)
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    caravanbashi
    1436298664
    В том золотом Интере 2010-го, после Мауриньи никто так и не сумел себя проявить, в т.ч. и сам Жозе. Ни Снайпер, ни Милито, ни Это\"О, ни Майкон, ни Пандев.
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    Mоnоlo
    1436300285
    Как же прекрасен Пандев был в свое время, жаль что так резко зажегся и также резко потух. =)
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    Kostya_Kostya
    1436302161
    Помню времена когда он в Интере блестал!
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    Juventus21
    1436332104
    Однозначно это усиление. Если Горан сохранил хотя бы половину того что он показывал в Интере, то гриффоны выиграют от этого трансфера.
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    sir_Alex
    1436333135
    Удачи этому некогда классному игроку
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    Z v e r o b o y
    1436342307
    хорошо
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    Cool-Kurt Angle
    1436353859
    эх.зря он Лацио покинул
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    ologreds
    1694997652
    numo435065
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