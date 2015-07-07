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    «Локомотив» не смог победить в матче с «Карабахом»

    Московский «Локомотив» в контрольной игре сегодня разошелся миром с азербайджанским «Карабахом». Отметим, что одним из забитых мячей соперника является автогол Рената Янбаева.

    7 июля.

    «Локомотив» (Россия) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:2 (1:1).

    Голы «Локомотива»: 1:0 – Касаев, 36; 2:1 – Тарасов, 74.

    «Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Шишкин (Янбаев, 63), Чорлука, Пейчинович (Логашов, 63), Денисов (Михалик, 63), Тарасов, Фернандеш (Коломейцев, 24), Ал. Миранчук (Буссуфа, 47), Касаев (Ниассе, 61), Григорьев (Шкулетич, 46), Майкон (Ан. Миранчук, 85).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 21:21
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    Комментарии (29)
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    WhiteLuckyBuster
    1436296380
    Для начала и так сойдет
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    Footlife
    1436296467
    скорее \"Карабах\" не смог победить в матче с \"Локомотивом\"!
    Ответить
    Hезнакомец
    1436298352
    Повезло Локо, что еще не проиграли.
    Ответить
    EZ
    1436299053
    Karabax molodci!!!!!udachi im!!!
    Ответить
    mep13
    1436300143
    Вот так бы и в чемпионате!
    Ответить
    sir_Alex
    1436301069
    Бывает
    Ответить
    juventus186
    1436310084
    Забивали ВЕЗДЕ: В чужие ворота, Врагу И СЕБЕ!!!
    Ответить
    loko7778
    1436345064
    Удачи локо в суперкубке
    Ответить
    112910415
    1436365234
    да ничего
    Ответить
    ologreds
    1694997653
    numo435059
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