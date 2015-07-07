«Локомотив» не смог победить в матче с «Карабахом»

Московский «Локомотив» в контрольной игре сегодня разошелся миром с азербайджанским «Карабахом». Отметим, что одним из забитых мячей соперника является автогол Рената Янбаева.
7 июля.
«Локомотив» (Россия) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:2 (1:1).
Голы «Локомотива»: 1:0 – Касаев, 36; 2:1 – Тарасов, 74.
«Локомотив»: Гильерме (Коченков, 46), Шишкин (Янбаев, 63), Чорлука, Пейчинович (Логашов, 63), Денисов (Михалик, 63), Тарасов, Фернандеш (Коломейцев, 24), Ал. Миранчук (Буссуфа, 47), Касаев (Ниассе, 61), Григорьев (Шкулетич, 46), Майкон (Ан. Миранчук, 85).
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