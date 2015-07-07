«Локомотив» не смог победить в матче с «Карабахом»

Московский «Локомотив» в контрольной игре сегодня разошелся миром с азербайджанским «Карабахом». Отметим, что одним из забитых мячей соперника является автогол Рената Янбаева.





7 июля.

«Локомотив» (Россия) – «Карабах» (Азербайджан) – 2:2 (1:1).

Голы «Локомотива»:

1:0 – Касаев, 36; 2:1 – Тарасов, 74.