Веденеев: «В «Кубани» Аршавин медалей и кубков не завоюет»

Чемпион СССР – 1984 в составе ленинградского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал почти уже состоявшийся переход бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина в краснодарскую «Кубань».



«Эта дорога уже проторена – из топ-клуба в команду поскромнее. Бесконечно пребывание Аршавина в «Зените» не могло длиться: либо он удовлетворенно заканчивает карьеру, либо продолжает зарабатывать деньги. Понятно, что в Краснодаре у Андрея не будет ни медалей, ни кубков. Я бы не сказал, что он исчерпал себя в «Зените», просто возраст ему уже не позволяет действовать в высоком темпе. Это касается не только Аршавина, но и Кержакова, Тимощука... Если тренеру «Кубани» удастся подстроить игру под нового игрока, то Андрей, возможно, еще порадует зрителей. Но, скорее всего, этого не произойдет. В команде уже есть лидеры, так что ему придется упираться, а в его возрасте это нелегко», – заявил Веденеев.



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