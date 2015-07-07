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    Веденеев: «В «Кубани» Аршавин медалей и кубков не завоюет»

    Чемпион СССР – 1984 в составе ленинградского «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал почти уже состоявшийся переход бывшего игрока сборной России Андрея Аршавина в краснодарскую «Кубань».

    «Эта дорога уже проторена – из топ-клуба в команду поскромнее. Бесконечно пребывание Аршавина в «Зените» не могло длиться: либо он удовлетворенно заканчивает карьеру, либо продолжает зарабатывать деньги. Понятно, что в Краснодаре у Андрея не будет ни медалей, ни кубков. Я бы не сказал, что он исчерпал себя в «Зените», просто возраст ему уже не позволяет действовать в высоком темпе. Это касается не только Аршавина, но и Кержакова, Тимощука... Если тренеру «Кубани» удастся подстроить игру под нового игрока, то Андрей, возможно, еще порадует зрителей. Но, скорее всего, этого не произойдет. В команде уже есть лидеры, так что ему придется упираться, а в его возрасте это нелегко», – заявил Веденеев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2015 21:13
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    Комментарии (33)
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    REDWHITE_
    1436295540
    какая разница, где на скамейке сидеть?
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    Adler angriff
    1436297060
    Ему и футбол вряд ли нужен.
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    super zlo
    1436297676
    Аршавин выбирает в данной ситуации клуб и город для прибывания то что надо! Вопрос в другом... Не ошибается ли Кубань в его услугах! Как по мне,так ошибается.. Пусть идет..например в тот же Краснодар,не тот он уже,а пешеходы Кубани не нужны! В мире достачно молодых игроков его амплуа,которые готовы пахать и за более меньшую сумму оклада! Не нужен он Кубани!
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    KAFA2525
    1436298846
    Сергей не во всём прав…
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    Красно Синий воин
    1436300826
    Это точно, не видать Аршавину медалей и кубков!
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    sir_Alex
    1436301218
    Не наигрался ещё
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    eaguar
    1436301786
    Пусть поиграет .
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    nikolaich2
    1436301862
    Веденеев подозрительно часто в последнее время стал выступать с негативными заявлениями в адрес Аршавина. Что-то личное? Вот выдумал, что возраст Аршавину якобы уже не позволяет действовать в высоком темпе. Факты же опровергают его домыслы. Я не поленился посмотреть фитнес-статистику последних матчей, когда АВБ выпускал Аршавина на поле. Так вот, в матче 26 тура \"Спартак\"-\"Зенит\" за 37 отведенных ему минут Андрей по средней скорости (7.1 км/ч) уступил немного только Рязанцеву (7.7) и Шатову (7.3). В следующей игре \"Зенит\"-\"Ростов\" за 71 минуту показал результат чуть хуже (6.6 км/ч), зато его максимальная скорость (32.1 км/ч) оказалась самой высокой среди игроков обеих команд!
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    nahan
    1436329951
    Зато южного пива нахлебается и чипсов погрызет...
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    ologreds
    1694997653
    numo435058
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