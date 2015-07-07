Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Волынь» более полугода оставляет игроков без зарплаты

    Украинская «Волынь» вот уже почти семь месяцев не перечисляет заработную плату своим футболистам. Согласно обещаниям руководителей клуба, все долги будут погашены по окончании учебно-тренировочных сборов, т.е. до старта УПЛ.

    В минувшем сезоне чемпионата Украины «Волынь» заняла девятую строчку в турнирной таблице.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии (35)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Levadia
    1436292825
    Главное,чтобы Кварцяный получал,а игроки у него и бесплатно бегать будут!))
    Ответить
    АрсенБурбулятр
    1436292859
    видимо у игроков Волыни большие зарплаты, раз такое дело
    Ответить
    VIPded
    1436293185
    Кварц матами прокормит...)))
    Ответить
    ariec93
    1436294199
    Какая зарплата? в АТО всё отправить.
    Ответить
    eaguar
    1436295071
    Волынку тянут .
    Ответить
    kkomov
    1436295484
    зато гудбой исправно получает за ложь на этом сайте.
    Ответить
    Adler angriff
    1436297220
    Ещё год-другой покращений, и останется только дынама.
    Ответить
    goga1332
    1436299844
    и не заплатят, это как сало хохлу в аренду сдать ))
    Ответить
    старина
    1436350181
    Виноват Путин!!!)))Он ввел 200 000 бойцов Российской Армии и все деньги волынян ушли на отражение агрессии России
    Ответить
    ologreds
    1694997653
    numo435057
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+