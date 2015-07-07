«Динамо» и «Славия» сыграли вничью

Московское «Динамо» в товарищеском матче против пражской «Славии» снова сыграло вничью, как и в последней игре против «Аякса».
7 июля. Хайминг (Австрия). Стадион «Вальдбад Хайминг».
«Динамо» (Россия) – «Славия» (Чехия) – 1:1 (1:1).
Гол «Динамо»: 1:0 – Вальбуэна, 14.
«Динамо»: Шунин, Дьяков, Губочан (Дуглас, 56), Соснин (Левин, 67), Жирков (Морозов, 64), Ионов (Ванкер, 79), М'Вила, Зобнин (Живоглядов, 79), Джуджак (Ташаев, 64), Вальбуэна (Ротенберг, 67), Кокорин (Обольский, 62).
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