«Динамо» и «Славия» сыграли вничью

Московское «Динамо» в товарищеском матче против пражской «Славии» снова сыграло вничью, как и в последней игре против «Аякса».





7 июля. Хайминг (Австрия). Стадион «Вальдбад Хайминг».

«Динамо» (Россия) – «Славия» (Чехия) – 1:1 (1:1).

Гол «Динамо»:

1:0 – Вальбуэна, 14.