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    «Динамо» и «Славия» сыграли вничью

    Московское «Динамо» в товарищеском матче против пражской «Славии» снова сыграло вничью, как и в последней игре против «Аякса».

    7 июля. Хайминг (Австрия). Стадион «Вальдбад Хайминг».

    «Динамо» (Россия) – «Славия» (Чехия) – 1:1 (1:1).

    Гол «Динамо»: 1:0 – Вальбуэна, 14.

    «Динамо»: Шунин, Дьяков, Губочан (Дуглас, 56), Соснин (Левин, 67), Жирков (Морозов, 64), Ионов (Ванкер, 79), М'Вила, Зобнин (Живоглядов, 79), Джуджак (Ташаев, 64), Вальбуэна (Ротенберг, 67), Кокорин (Обольский, 62).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 20:39
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    Комментарии (23)
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    Баба Яга против
    1436292076
    Одним словом мусора
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    Caesar555
    1436292884
    Товарняк не так важен.
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    FanatSerj
    1436293218
    Левин, Морозов, Живоглядов,Зобнин(вчерашний новичек), Ташаев(об этом что то слышал), Обольский - я так понял это все с молодежки парни? Удачи им вырастить в игроков основы.
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    guzul2010
    1436293381
    Защитник «Динамо» Борис Ротенберг в товарищеском матче против «Славии» (1:1) впервые примерил на себя роль капитана московской команды. 29-летний игрок, вышедший на замену на 67-й минуте встречи, получил капитанскую повязку от полузащитника Матье Вальбуэна, которому ранее ее передал также ушедший с поля нападающий Александр Кокорин. Отметим, что в конце встречи Ротенберг мог принести бело-голубым победу, однако мяч после его удара пролетел рядом со штангой.
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    Gotlib
    1436294238
    Пока без проигрышей.Молодёжь не подводит!
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    Батигол
    1436317472
    впечатления портили грубые ошибки на своей половине и в центре поля, что приводило к опасным контратакам.
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    112910415
    1436328859
    полезно потренировались
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    мазан75
    1436331664
    Нормально.
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    Cool-Kurt Angle
    1436353763
    нужны нападающие! Соломатину шанс бы дали =/
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    ologreds
    1694997653
    numo435055
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