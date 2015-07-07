Аршавин: «Пока что контракт не подписан, сейчас я в Петербурге»

Андрей Аршавин рассказал, что еще не подписал контракт с краснодарской «Кубанью». Однако вчера пресс-служба врио губернатора Краснодарского края, с которым встречался экс-полузащитник «Зенита», сообщила, что договоренность о переходе игрока достигнута.







Футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с питерским клубом закончился 30 июня.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. «Я не могу давать интервью. Пока что контракт не подписан. Сейчас я в Петербурге», – цитирует Аршавина «Комсомольская правда — Кубань».Футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с питерским клубом закончился 30 июня.