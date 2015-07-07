Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин: «Пока что контракт не подписан, сейчас я в Петербурге»

    Аршавин: «Пока что контракт не подписан, сейчас я в Петербурге»

    Андрей Аршавин рассказал, что еще не подписал контракт с краснодарской «Кубанью». Однако вчера пресс-служба врио губернатора Краснодарского края, с которым встречался экс-полузащитник «Зенита», сообщила, что договоренность о переходе игрока достигнута.

    «Я не могу давать интервью. Пока что контракт не подписан. Сейчас я в Петербурге», – цитирует Аршавина «Комсомольская правда — Кубань».

    Футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с питерским клубом закончился 30 июня.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии (41)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    112910415
    1436285799
    не долго ждать
    Ответить
    ROBERTUSA
    1436289146
    Как -то несерьезно.. ПОра тренироваться, натаскивать физику, а не гулять. Нужно полностью погрузиться в процесс иначе нафиг этот цирк весь
    Ответить
    CaMpeR_RM
    1436290633
    помните Зидана? который закончил карьеру на пике? так вот это аршавин, который до сих пор играет...
    Ответить
    DXTK
    1436290880
    Побывал Аршавин на собеседовании в Кубани, губернатор края сказал \"Мы вам позвоним\", правда не сказали когда именно, по этому контракт и не подписан. Теперь он ждет у моря погоды, правда не у моря, а у Реки вон.ючки в Северной столице страны. Он рад был вернуться на \"Петровский\", но Боаш сказал охране не Пускать Чипсоеда на пушечный выстрел.
    Ответить
    Franz Beckenbauer
    1436293312
    Может контракт не подписан, потому, что он в Питере, а не в Краснодаре?!
    Ответить
    spartach091
    1436294274
    пока он получает халявную питерскую зарплату))
    Ответить
    mensk
    1436296223
    Один губернатор Кубань сдал, другой принял.
    Ответить
    nemolod
    1436300424
    Если футболист хочет еще поиграть,то он не будет тянуть с подписанием контракта,чтобы быстрее начать подготовку к новому сезону и набрать форму! Но тогда надо отрываться от столичной жизни и ехать в скучный регион,что для краснощекого почти невозможно!
    Ответить
    juventus186
    1436310793
    Чего ждать-то Андрей??? Боаш уже дал от ворот поворот, вот покажкшь свою лучшие стороны против своей родной команды, вот тогда дядя Боаш задцмается, о том, прав ли он был.... Да, иногда приходится совершать и поступки, от которых воротит!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997654
    numo435042
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+