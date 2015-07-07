«Милан» вновь интересуется Гюндоганом

«Милан» возобновил интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Илкаю Гюндогану. После неудачной попытки приобрести у «Зенита» бельгийца Акселя Витселя итальянский клуб вернулся к варианту с 24-летнем немцем, за которого «Боруссия» требует 25 млн. евро.



Напомним, что на прошлой неделе Гюндоган продлил конракт со своим клубом до 2017 года, однако «Боруссия» готова рассматривать предложения по игроку.





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