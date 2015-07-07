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    «Милан» вновь интересуется Гюндоганом

    «Милан» возобновил интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Илкаю Гюндогану. После неудачной попытки приобрести у «Зенита» бельгийца Акселя Витселя итальянский клуб вернулся к варианту с 24-летнем немцем, за которого «Боруссия» требует 25 млн. евро.

    Напомним, что на прошлой неделе Гюндоган продлил конракт со своим клубом до 2017 года, однако «Боруссия» готова рассматривать предложения по игроку.

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    Источник: Sports.ru

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    07.07.2015 10:53
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    Комментарии (34)
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    ZeuSS
    1436260647
    Есть инф-а о сумме отступных?
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    Макалай Калкин
    1436261604
    Гюндоган-то в разы по круче микрофона будет)) Милану, главное, не протупить)
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    Валерон
    1436262418
    Господи услышь мои молитвы, дай пожалуйста хоть каплю разума руководству Милана и пусть они купят Гюндогана нежели кусок навоза из Зенита который просто будет выкинутыми деньгами.
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    sir_Alex
    1436264167
    И вновь мимо
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    Marty03
    1436265668
    Продлили, чтобы продать дороже, 25 млн - разумная цена. Хедира же перешёл в Юве. в Италию, может и Гюндо позвать в Италию.
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    polc75
    1436268566
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    старина
    1436274815
    Четвертак норм цена за Гюнди.
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    hejabvb
    1436277283
    Обидно что из-за этого хорошего человека не подписали Гайса, но если его спихнут в тонущий Милан - получит по заслугам. 25 миллионов, неплохо в принципе, учитывая последние показатели.
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    MILAN 9
    1436278390
    он в разы лучше бельгийца
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    ologreds
    1694997655
    numo435012
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