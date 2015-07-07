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    «Бавария» может предложить за Ди Марию Роббена и Мюллера

    Мюнхенская «Бавария» не оставляет попыток приобрести у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Анхеля Ди Марию и готовит англичанам сенсационое предложение. В обмен на аргентинца мюнхенцы могут предложить манкунианцам Томаса Мюллера и Арьена Роббена, хорошо знакомых голландскому тренеру «МЮ» Луи ван Гаалу по совмесной работе в «Баварии» и сборной Голландии.

    Напомним, в последнее время появилась информация о конфликте Мюллера с наставником мюнхенцев Хосепом Гвардиолой, а Роббен из-за частых травм пропустил много важных матчей команды, чем не могут быть недовольны в Мюнхене.

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    Источник: Daily Mail

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    07.07.2015 10:16
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    Комментарии (278)
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    XaXatyn
    1436293549
    Швайнштайгера еще к ним и тогда обмен)
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    Кудайберген
    1436342272
    Кукиш вам, а не Мюллер с Роббеном.
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    weinmar
    1436425352
    Вот так утка! Всем уткам утка! Даже индюк!)) Ковалев это что, инкарнация Зотова, улучшенная версия?! ))
    Ответить
    sk1nface
    1436468227
    Что-то многовато,даже за \"Ди Марию\"
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    Kwinto555
    1436519893
    Спасибо, посмеялся над шуткой.
    Ответить
    This is HSV
    1437408111
    Роббена на Ди Марию? Отличная шутка. Хотя после Швайнштайгера, ничему не удивлюсь.
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    Sanja68
    1437590498
    класс было бы
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    Evgenii333
    1437612393
    рабство
    Ответить
    ЦСКА 3011
    1438346888
    Что за Чушь !! соккер.ру бредятину выстовлял, но эта глупость побила все рекорды.. !!!!
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    ologreds
    1694997655
    numo435010
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