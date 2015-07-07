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    «Ильичевец» может заменить донецкий «Металлург» в УПЛ

    Мариупольский «Ильичевец» все еще может начать новый сезон в украинской Премьер-лиге, где заменит донецкий «Металлург». По информации Sport.ua, объединение донецкого клуба с днепродзержинской «Сталью» может не состояться из-за задолженности «металлургов» перед УЕФА — около 5-6 млн. долларов (штрафы от трансферов).
    Новая объединeнная структура не желает взваливать на себя этот долг, поэтому участие «Стали» в Премьер-лиге под большим вопросом, но существует вариант, при котором объединeнная команда «Металлурга» и «Стали» под названием «Сталь» будет играть в Первой лиге, а вместо нее в Премьер-лиге будет выступать «Ильичевец». Сейчас идут активные консультации и переговоры с руководством ФФУ.
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    Источник: СПОРТ.UA

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    07.07.2015 07:58
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    Комментарии (23)
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    10 seconds to stars
    1436249559
    У нас два года подряд запорожский Металлург заканчивая чемпионат в зоне вылета, оставался. Так как Александрия дважды отказывалась от УПЛ(наверное такого еще в мировом футболе не было...).
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    112910415
    1436249684
    мрак и ужас
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    aMur
    1436249863
    А кто заменит львовский Шахтар?
    Ответить
    ПатриотЪ
    1436250565
    А через некоторое время всю УПЛ заменит РПЛ...
    Ответить
    mat73
    1436250644
    Как все запутано..
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256459
    хорошо
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436259490
    Как закалялась сталь...
    Ответить
    старина
    1436271630
    Еще постреляют по Донбассу и Шахтер снимется
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    KAFA2525
    1436286382
    Ффу ваще скоро исчезнет…
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    ologreds
    1694997657
    numo435000
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