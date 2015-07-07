«Ильичевец» может заменить донецкий «Металлург» в УПЛ

Мариупольский «Ильичевец» все еще может начать новый сезон в украинской Премьер-лиге, где заменит донецкий «Металлург». По информации Sport.ua, объединение донецкого клуба с днепродзержинской «Сталью» может не состояться из-за задолженности «металлургов» перед УЕФА — около 5-6 млн. долларов (штрафы от трансферов).

Новая объединeнная структура не желает взваливать на себя этот долг, поэтому участие «Стали» в Премьер-лиге под большим вопросом, но существует вариант, при котором объединeнная команда «Металлурга» и «Стали» под названием «Сталь» будет играть в Первой лиге, а вместо нее в Премьер-лиге будет выступать «Ильичевец». Сейчас идут активные консультации и переговоры с руководством ФФУ.

