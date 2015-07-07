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    • «Саутгемптон» готов продать Шнейдерлина в «Манчестер Юнайтед» за 27 млн. фунтов

    «Саутгемптон» готов продать Шнейдерлина в «Манчестер Юнайтед» за 27 млн. фунтов

    «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Саутгемптона» Моргана Шнейдерлина. Недавно «святые» отвергли предложение манкунианцев о продаже своего игрока за 20 млн. фунтов.

    Переговоры между клубами продолжаются, рвкуоводство «Саутгемптона» четко дало понять, что хочет выручить за француза не меньше 27 млн. фунтов. В прошлом сезоне Шнейдерлин принял участие в 26 матчах Премьер-лиги, в которых только дважды выходил на замену и забил 4 гола.

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    Источник: The Guardian

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    07.07.2015 07:42
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    Комментарии (39)
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    -Ванек-
    1436248951
    как обычно позорную мумушню разводят как лошков, а их глорье еще и похрюкивает))
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    Макалай Калкин
    1436250983
    Очередной бред...20 за него и то много...Саутгемптон зажрался...опять в третью лигу захотел)))
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    DXTK
    1436251650
    30 отвалили за Шоу и 30 заплатят за Шнейдерлина, игрок стоит таких денег. Жаль, а я был уверен, что Морган перейдет в Арсенал, многие фанаты клуба, хотя я не их фанат, уже по середине сезона его видели в Лондоне, а он в Манчестер захотел. PS Быстрее давайте покупайте, игрок не молодеет с каждым днем.
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    Z v e r o b o y
    1436256490
    хорошо
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    tewelL
    1436256864
    По-моему это через чур дохуа
    Ответить
    yarukua
    1436258648
    Хороший игрок,но цена слишком завышена
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    Sevastopol-www
    1436259574
    Рукорвачество просто...)
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    Apsny
    1436263333
    Цены так себе, нужно за 280 млн продать, чтоб Европа не обнищала вконец.
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    Это_же_Энфилд
    1436268027
    Доменек: \"МЮ будет трамплином для Шнайдерлена в топ-клуб\" Морган Шнайдерлен Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек посоветовал своему соотечественнику Моргану Шнайдерлену отправиться в \"Манчестер Юнайтед\", чтобы затем перейти в действительно топ-клуб. Доменек, возглавлявший французов с 2004 по 2010 год, считает, что \"Юнайтед\" будет правильным клубом для полузащитника \"Саутгемптона\" в сезоне, предшествующем Чемпионату Европы. А затем Морган сможет уйти на повышение. \"Юнайтед\" - это хороший вариант для него. Если он хочет быть в сборной Франции, тогда он должен выступать в Лиге Чемпионов - оставшись в \"Саутгемптоне\", он будет этого лишен\". \"Манчестер Юнайтед\" - хороший вариант для него. \"Юнайтед\", определенно, лучше \"Саутгемптона\", но это не \"Сити\" и не \"Челси\". \"Ему в первую очередь нужно покинуть \"Саутгемптон\". Если он сможет найти команду позади большой тройки, это хорошо. Может быть, после этого он уйдет на повышение. Он достаточно хорош для Лиги Чемпионов\", - цитирует Доменека The Independent.
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    ologreds
    1694997657
    numo434999
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