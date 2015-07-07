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    «Милан» пытается вернуть Ибрагимовича

    «Милан» пытается договориться с ПСЖ о возвращении в клуб форварда парижан Златана Ибрагимовича, которого хочет видеть в команде Сильвио Берлускони. Итальянцы готовы включить в сделку трансферную цель парижан 17-летнего марокканского полузащитника Акима Мастура, которого «Милан» согласен продать за 5 млн. евро.

    Напомним, что Мастур еще не провел ни одной игры за первую команду «Милана».

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    Источник: Skysports

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    07.07.2015 06:55
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    Комментарии (20)
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    Макалай Калкин
    1436250856
    Кто кто, а Ибра бы им сейчас не помешал.
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    64русс
    1436253461
    Ибрагимович-лучший игрок на планете...Месси-очень зависим от команды-это показал ихний чемп америки..Роналду-это вообще позор футбола..а Ибрагимович тащит один и Швецию и ПСЖ
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    Ac Milan Champion
    1436253738
    Я только за если он вернется! Но к сожалению это вряд-ли произойдет! Было бы еще лучше если бы вернуть Тияго Силву с Иброй или без!
    Ответить
    Z v e r o b o y
    1436256599
    хорошо
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436260268
    Попытка не пытка
    Ответить
    Juventus21
    1436260546
    Надо защиту в центральной зоне укомплектовать. В этом плане соседи \"Милана\" получше провели трансерные операции. Да и идея с Иброй кажется нереальной.
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    Juventus 32
    1436263727
    Ибра ещё 2-3 года на уровне поиграет. Удачи росонери в его подписании
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    112910415
    1436279919
    неисполнимая мечта
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    Lucius Vorenus
    1436297537
    =) да никто никуда не перейдёт! Милан пустой щас! если за год поднимутся Ибра ещё подумает
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    ologreds
    1694997657
    numo434996
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