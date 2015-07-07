«Милан» пытается вернуть Ибрагимовича

«Милан» пытается договориться с ПСЖ о возвращении в клуб форварда парижан Златана Ибрагимовича, которого хочет видеть в команде Сильвио Берлускони. Итальянцы готовы включить в сделку трансферную цель парижан 17-летнего марокканского полузащитника Акима Мастура, которого «Милан» согласен продать за 5 млн. евро.

Напомним, что Мастур еще не провел ни одной игры за первую команду «Милана».