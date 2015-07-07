Погба и Видаль летом «Ювентус» не покинут

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил итальянским СМИ, что два ключевых футболиста команды – Поль Погба и Артуро Видаль – этим летом не покинут «старую синьору».



«Уход Артуро – спекуляция. У нас с ним отличные отношения, он летом не уйдет. По Погба можно сказать то же самое: сколько бы слухов вокруг него ни было, мы его не отдадим в текущее трансферное окно. «Ювентус» своих лидеров не отпустит», – заверил Маротта.



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