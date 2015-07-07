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    Погба и Видаль летом «Ювентус» не покинут

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил итальянским СМИ, что два ключевых футболиста команды – Поль Погба и Артуро Видаль – этим летом не покинут «старую синьору».

    «Уход Артуро – спекуляция. У нас с ним отличные отношения, он летом не уйдет. По Погба можно сказать то же самое: сколько бы слухов вокруг него ни было, мы его не отдадим в текущее трансферное окно. «Ювентус» своих лидеров не отпустит», – заверил Маротта.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2015 01:22
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    Комментарии (75)
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    polc75
    1436267884
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    Svetliy_33
    1436270867
    Да игроки хорошие.
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    StepArt
    1436272871
    Так постоянно говорят руководители,а потом эти игроки \"внезапно\" уходят.Может Погба с Видалем уже подписывают контракты с другими клубами
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    359569
    1436275768
    не факт
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    Deuced
    1436287381
    Видаля главное не отдавайте
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    Павлюченко 13
    1436288975
    Увидим!
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    mutabor0992
    1436486704
    Ну Погба еще может быть...А вот Видаля.Не факт,что удержат.
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    infatuation0612
    1437640279
    И в итоге оба ушли( Один в Баварию летом, второй в Барселону зимой.
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    Schicko_008
    1438101888
    Ну конечно... Особенно Видаль!)))
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    ologreds
    1694997657
    numo434990
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