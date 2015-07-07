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    Туран поблагодарил «Атлетико»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран сказал прощальные слова своему уже бывшему клубу – мадридскому «Атлетико».

    «Это были четыре незабываемых сезона. Я жил буквально каждым моментом. Никогда не забуду партнеров, болельщиков и всех работников «Атлетико». Спасибо им за все», – сказал на прощание хавбек.

    Напомним, что ближайшие полгода Туран будет пребывать без соревновательной практики ввиду запрета «Барселоны» на регистрацию новых футболистов.

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    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    07.07.2015 00:12
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    Комментарии (15)
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    zenmicro
    1436217392
    настоящий чурка...предал своих ради маловероятной возможности играть с топами
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    Ruslan3132
    1436218287
    в 28 лет сам себя лишил игры на полгода...хм
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    Mоnоlo
    1436218293
    Молодец.
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    Forint
    1436250264
    уважаю Арду. может пол годика побегает за Барселону Б. Как суарес.
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    Макалай Калкин
    1436250274
    Пока на хорошем уровне играет в европе. Обычно турки по пылят там пару лет и домой едут)
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    doktor shvarz
    1436256543
    замена для Пуёля ) характер и дух у него есть и главное до конца
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    Z v e r o b o y
    1436256984
    хорошо
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    ologreds
    1694997657
    numo434983
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