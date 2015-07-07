Туран поблагодарил «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран сказал прощальные слова своему уже бывшему клубу – мадридскому «Атлетико».



«Это были четыре незабываемых сезона. Я жил буквально каждым моментом. Никогда не забуду партнеров, болельщиков и всех работников «Атлетико». Спасибо им за все», – сказал на прощание хавбек.



Напомним, что ближайшие полгода Туран будет пребывать без соревновательной практики ввиду запрета «Барселоны» на регистрацию новых футболистов.



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