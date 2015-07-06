Туран – игрок «Барселоны»

Турецкий хавбек мадридского «Атлетико» Арда Туран пополнил ряды «Барселоны». Доподлинно о сделке пока ничего неизвестно, но предполагается, что стоимость полузащитника составила 35 миллионов евро, а контракт заключен на пять лет.



Добавим, что ввиду запрета «Барселоне» регистрировать новых футболистов Туран не сможет выходить на поле в официальных матчах до января следующего года.



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