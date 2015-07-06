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    Туран – игрок «Барселоны»

    Турецкий хавбек мадридского «Атлетико» Арда Туран пополнил ряды «Барселоны». Доподлинно о сделке пока ничего неизвестно, но предполагается, что стоимость полузащитника составила 35 миллионов евро, а контракт заключен на пять лет.

    Добавим, что ввиду запрета «Барселоне» регистрировать новых футболистов Туран не сможет выходить на поле в официальных матчах до января следующего года.

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    Источник: Twitter

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    06.07.2015 22:34
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    Комментарии (487)
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    koleso25
    1436281688
    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в «Реале», сообщает испанское издание Sport По информации издания, на выходных президент «Реала» Флорентино Перес встречался с представителем «ПСЖ» и высказал интерес к шведскому нападающему. Ибрагимович, скорее всего, покинет «ПСЖ» в следующем сезоне из-за того, что он не принял условия, предложенные ему в новом контракте.
    Ответить
    koleso25
    1436281755
    Как сообщает ESPN, мадридский \"Реал\" занят поисками центрального нападающего. По сведениям источника, Рафа Бенитес намерен попросить руководство купить форварда \"Манчестер Юнайтед\" Робина Ван Перси. Ранее сообщалось, что МЮ отпустит Ван Перси за 18 миллионов евро.
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    Ronaldo RM
    1436282986
    «Это правда, что я буквально убит. Они могут называть меня трусом, неискренним, лицемером, да кем хотят, но они не знают каково это: быть мной. Знаю, звучит высокомерно, но я бы не хотел, чтобы кто-нибудь оказался на моем месте. Каждый мог шаг, каждый раз, когда я касаюсь мяча, я вынужден делать это идеально. Это пытка, я клянусь: я променял бы все мои рекорды на победу в Копа, чтобы моя страна просто была счастливой, потому что не смотря на то, какая на мне футболка, мое сердце всегда будет небесно-белым», - Лионель Месси
    Ответить
    koleso25
    1436288936
    Как сообщает AS, каталонская \"Барселона\" готова отдать своего новичка - турецкого атакующего полузащитника Арду Турана в турецкий \"Галатасарай\". Речь идет о 6-месячной аренде, чтобы футболист, который может быть заявлен за каталонцев только в январе, получал регулярную игровую практику. Правда, окончательно этот вариант будет решен только после выборов президента \"Барселоны\" 18-го июля.
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    Матрассник
    1436289210
    Удачи в Барсе! На повышение пойдет, замена Иньесте, надеюсь.
    Ответить
    AlexanderP622
    1436295594
    barc-f а матч с Реалом важен для Барсы в политическом плане. А теперь скажи и напиши мне как переводиться во это словосочетание:Visca el Barca! Visca Catalunya! если ты болельщик Барселоны , а не фанат Реала?
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    man_united red
    1436361161
    «ПСЖ» ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ 250 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА МЕССИ Как сообщает «ПСЖ» не отказывается от идеи приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. За аргентинца парижане готовы выложить рекордные 250 миллионов евро. По данным источника, это может произойти в 2016 году — если по окончании срока действия контракта «ПСЖ» покинет Златан Ибрагимович.
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    dzvinka
    1436375146
    ему 28 лет и подписывать на 5 лет... смотрел обзор с ним... скорость у него не топовая... а будет еще меньше совсем скоро уже.
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    Xavi
    1436525120
    Добро пожаловать, Арда!
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    ologreds
    1694997658
    numo434976
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