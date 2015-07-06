Аршавин договорился с «Кубанью»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин достиг принципиальной договоренности с краснодарской «Кубанью» о переходе в команду. Об этом поведала пресс-секретарь врио главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Галина Жукова. По ее словам, сейчас идет оформление контракта, и окончательно сделка может быть завершена уже в ближайшие часы.



В минувшем сезоне РФПЛ Аршавин провел 14 матчей и однажды забил.



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