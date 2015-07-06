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    Аршавин договорился с «Кубанью»

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин достиг принципиальной договоренности с краснодарской «Кубанью» о переходе в команду. Об этом поведала пресс-секретарь врио главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева Галина Жукова. По ее словам, сейчас идет оформление контракта, и окончательно сделка может быть завершена уже в ближайшие часы.

    В минувшем сезоне РФПЛ Аршавин провел 14 матчей и однажды забил.

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    Источник: ТАСС

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    06.07.2015 21:16
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    Комментарии (97)
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    Lucius Vorenus
    1436218701
    правильно
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    забайкальский армеец
    1436239222
    Хорошая новость,глядишь ещё поиграет у Хохлова.
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    Россия впереди всех
    1436243561
    вот сплетница!
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    64русс
    1436247163
    оставить в статье--бывший футболист Андрей Аршавин достиг договорённости.....
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    2000mm
    1436262796
    Однажды, Аршавин забил гол...
    Ответить
    bertoshas
    1436269647
    Юг привлек....
    Ответить
    Svetliy_33
    1436270386
    Ну хоть поиграть дадут.
    Ответить
    REDAT
    1436274667
    Молодец! Это усилит \"Кубань\"!Удачи и голов побольше забивать Андрею в \"Кубани\"!!!!!!!!
    Ответить
    KLINSI
    1436299864
    Теперь Кубань интересно смотреть будет. Удачи Андрею.
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    ologreds
    1694997659
    numo434969
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