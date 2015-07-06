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    Хохлов: «Хотим еще усилить пару позиций»

    Главный тренер краснодарской «Кубани» Дмитрий Хохлов заявил, что его команда еще не закончила работу на трансферном рынке.

    «В ближайшие дни мы не можем рассчитывать на Константина Базелюка, который приболел, и Шарля Каборе, который только-только приехал. Времени до старта сезона немного, но у нас есть стремление усилить еще пару позиций. В этом направлении ведется работа», – заявил специалист.

    Сезон РФПЛ южане начнут 20-го июля домашним матчем против «Урала».

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    Источник: ФК «Кубань»

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    06.07.2015 21:09
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    Комментарии (6)
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    mweuo
    1436206429
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    морозз
    1436207166
    Один Аршавин уже просто сильнейшее качественное усиление состава!
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    kkomov
    1436217096
    как сдавать матчи будешь, дима?
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    cska plus
    1436240912
    Шава не усиление!
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    ologreds
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    numo434968
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