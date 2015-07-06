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    Пирло: «Приехал в США, чтобы побеждать»

    Новоиспеченный футболист американского «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло прокомментировал свой переезд в США.

    «Признаться, я давно хотел попробовать себя в МЛС, получить новый опыт. Когда появилась такая возможность, я ею воспользовался. Моя новая команда сейчас на хорошем уровне, она способна побеждать. Собственно, именно за этим я сюда и приехал. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но долго думать не пришлось. Главный тренер «Нью-Йорк Сити» сумел меня заинтересовать», – поведал итальянец.

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    Источник: ФК «Нью-Йорк Сити»

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    06.07.2015 20:07
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    Комментарии (35)
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    жменя семечек
    1436203141
    не стоит переживать, он не надолго в америку уехал, она всё ровно скоро развалится..
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    Lionel Messi-10
    1436203367
    Удачи великому Маэстро.
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    Arhive
    1436203694
    удачи конечно!
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    sir_Alex
    1436204443
    Ну и денег подзаработать при этом тоже не грех
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    WhiteLuckyBuster
    1436204687
    Пирло бы пригодился любому клубу
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    ФК Зенит всея Руси
    1436205750
    Во заковырнул Пирло. Ты бы ещё в Спартак приехал, чтобы побеждать. Шестые места дрыном околачивать.
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    mweuo
    1436206604
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!Теперь мой секс длиться не менее 2-х часов, усилилась эрекция,оргазмы стали намного ярче и ощутимее и даже заметил увеличение полового члена. Вот об этом уже весь интернет гудит -- http://maximblog.gu.ma
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    Planet Georgia
    1436257651
    Удачи в МЛС Пирло!
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    dimagas1
    1436293721
    Как это он к пиндосам поехал а на духовную Расею нет...а не порядок))))
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    ologreds
    1694997659
    numo434963
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