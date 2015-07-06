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    • И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в «Кубань»

    И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в «Кубань»

    Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края сегодня встретился с Андреем Аршавиным, обсудив с нападающим его возможный переход в ФК «Кубань», сообщает пресс-служба главы региона.

    «Встреча состоялась сегодня (в понедельник) в Краснодаре. На встрече обсуждалась возможность перехода спортсмена в ФК «Кубань». Об итогах переговоров будет сообщено позже», – говорится в сообщении.

    Информацию об интересе к Аршавину со стороны «Кубани» ранее подтвердил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. Однако он отметил, что клуб интересуются и другими игроками.

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    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2015 17:44
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    Комментарии (40)
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    ГСЧ
    1436202682
    Опять \"мыльная опера\" с Андреем...
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    spartak never die
    1436204073
    Зачем этот пешеходнужен?
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    Ден 781
    1436204095
    Надеюсь в Краснодаре ночные клубы соответствуют уровню Андрейки
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    cska plus
    1436204241
    Кто-то помогает Шаве сплавиться на Кубань!
    Ответить
    Den Bull
    1436205187
    В Кубанько не ходи, к быкам ходи.
    Ответить
    mat73
    1436205488
    Не в Краснодар так, то хоть в Кубань))) И не поймешь ведь, то ли Кубань на Краснодарщине, то ли Краснодар на Кубаньщине!)))
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    fr3nd
    1436207696
    скоро муток или пуця будут заниматься распределением по клубам. вобще уже офонарели
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    MALOY74
    1436249975
    этому ИО вообще Кубань нужна или нет?
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    rubinovyi2
    1436251140
    Я куею..,у и.о. губернатора,видно других забот нет в крае.
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    ologreds
    1694997659
    numo434951
    Ответить
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