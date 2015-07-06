И.О. губернатора Краснодарского края обсудил с Аршавиным возможность его перехода в «Кубань»

Временно исполняющий обязанности губернатора Краснодарского края сегодня встретился с Андреем Аршавиным, обсудив с нападающим его возможный переход в ФК «Кубань», сообщает пресс-служба главы региона.
«Встреча состоялась сегодня (в понедельник) в Краснодаре. На встрече обсуждалась возможность перехода спортсмена в ФК «Кубань». Об итогах переговоров будет сообщено позже», – говорится в сообщении.
Информацию об интересе к Аршавину со стороны «Кубани» ранее подтвердил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. Однако он отметил, что клуб интересуются и другими игроками.
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Информацию об интересе к Аршавину со стороны «Кубани» ранее подтвердил вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко. Однако он отметил, что клуб интересуются и другими игроками.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.