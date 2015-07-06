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    «Ювентус» объявил о переходе Пирло в «Нью-Йорк Сити»

    Полузащитник Андреа Пирло продолжит карьеру в MLS и будет выступать за «Нью-Йорк Сити».

    «Выразить значение Пирло нельзя одной лишь статистикой. Для нашего клуба было честью идти по одному пути с Андреа в течение четырех лет. «Ювентус» желает Пирло всего самого хорошего. Спасибо за все, Маэстро!», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ювентуса».

    Пирло вошел в состав «Ювентуса» в 2011 году, за это время он сыграл в 164 матчах, забил 19 голов, отдал 35 голевых передач и выиграл 7 трофеев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 17:26
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    Комментарии (130)
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    proezd2
    1436247955
    не местный получается.
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    juventus186
    1436251723
    Джерард - в Гэлэкси, Пирло - в Нью-Йорк Сити, млс становтся все интереснее и интереснее.
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    juventus186
    1436251964
    У Пирло, по ходу, музей дома скор будет - из медалей!!!:-) Жаль, что Юве не смог его удержать, но насильно мил не будешь, как говорится. МЛС теперь тоже буду смотреть, особенно Гэлэкси-Нью-Йорк сити.
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    Sevastopol-www
    1436260583
    Жаль, что он уходит...
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    iBragim2102
    1436293333
    В этом году у Юве будет очень тяжелая борьба за чемпионство, даже если Рома будет играть как играла.
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    Аталанта
    1436384387
    ПИРЛО ЭТО ЛЕГЕНДА
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    sk1nface
    1436468263
    Легендарный исполнитель стандартов
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    Leon4ik
    1436641434
    Спасибо Маэстро! Будь здоров...
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    Rassell 63
    1436707970
    Удачи у америкашек!Жаль что уходишь!
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    ologreds
    1694997659
    numo434950
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