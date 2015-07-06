«Ювентус» объявил о переходе Пирло в «Нью-Йорк Сити»

Полузащитник Андреа Пирло продолжит карьеру в MLS и будет выступать за «Нью-Йорк Сити».



«Выразить значение Пирло нельзя одной лишь статистикой. Для нашего клуба было честью идти по одному пути с Андреа в течение четырех лет. «Ювентус» желает Пирло всего самого хорошего. Спасибо за все, Маэстро!», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ювентуса».



Пирло вошел в состав «Ювентуса» в 2011 году, за это время он сыграл в 164 матчах, забил 19 голов, отдал 35 голевых передач и выиграл 7 трофеев.



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