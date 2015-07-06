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    • Олег Кононов: «В практической плоскости мы не можем сейчас говорить о переходе Аршавина и Кержакова»

    Олег Кононов: «В практической плоскости мы не можем сейчас говорить о переходе Аршавина и Кержакова»

    Олег Кононов, главный тренер «Краснодара», опроверг информацию о переходе нападающих «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова в краснодарский клуб.

    «Аршавин и Кержаков – игроки очень высокого уровня, титулованные, футболисты сборной, поигравшие в Лиге чемпионов, европейских топ-клубах. В принципе, они могли бы принести пользу «Краснодару», но у нас есть своя стратегия, своя система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода», – сказал Кононов.

    Ранее обсуждаемый в СМИ трансфер игроков «Зенита» в «Краснодар» опроверг генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

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    Источник: Sports.ru

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    06.07.2015 16:52
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    Комментарии (17)
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    shinnik
    1436191824
    Да и не мутили бы..,бычьё...
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    cpartak60
    1436193583
    да в барсу их берут!в барсу!
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    ДСА
    1436195895
    Армавир их точно ждет.
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    Z O D I A C
    1436197414
    А всё потому, что в практическую плоскость не вписываются две кривые.
    Ответить
    mordvin60
    1436197661
    А было бы интересно...
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    andrefinoo
    1436199190
    Уважаю людей,которые деликатно умеют посылать.Кононов молодец.
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    Cool-Kurt Angle
    1436202048
    я б с удовольствием переехал жить в Краснодар,Сочи или Ростов )офигенные там места
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    ABRAM995
    1436203191
    Простыми словами- Кержаков и Аршавин были хорошими футболистами,но теперь они старые и мало полезные
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    VS Ростов
    1436274353
    \"... в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода\", - сказал Кононов. Заумно выражается тренер Краснодара, как бы это не сказалось на игре команды. Надо же так исковеркать русский язык!
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    ologreds
    1694997659
    numo434948
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