Олег Кононов: «В практической плоскости мы не можем сейчас говорить о переходе Аршавина и Кержакова»

Олег Кононов, главный тренер «Краснодара», опроверг информацию о переходе нападающих «Зенита» Андрея Аршавина и Александра Кержакова в краснодарский клуб.



«Аршавин и Кержаков – игроки очень высокого уровня, титулованные, футболисты сборной, поигравшие в Лиге чемпионов, европейских топ-клубах. В принципе, они могли бы принести пользу «Краснодару», но у нас есть своя стратегия, своя система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о возможности их перехода», – сказал Кононов.



Ранее обсуждаемый в СМИ трансфер игроков «Зенита» в «Краснодар» опроверг генеральный директор клуба Владимир Хашиг.



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